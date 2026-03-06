Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринкова оцінка виробника морських дронів Magura сягнула $1 млрд — Bloomberg

Український стартап у сфері оборонних технологій UFORCE досяг ринкової вартості в мільярд доларів. Він відомий завдяки морським дронам Magura. 

Про це пише Bloomberg.

Компанія об'єднала дев'ять українських оборонних виробників і залучила 50 мільйонів доларів інвестицій від міжнародних компаній, які вкладаються в технології, таких як Ballistic Ventures, Shield Capital та Lakestar.

UFORCE базується в Лондоні й виробляє безпілотники наземного, морського та повітряного спрямування. Видання вказує, що продукція компанії виконала понад 150 тисяч місій під час російсько-української війни.

До керівництва UFORCE також входять колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Bloomberg додає, що морські дрони моделі Magura пошкодили або потопили понад десять російських суден під час операцій проти Чорноморського флоту рф: як розповідали в ГУР, за допомогою цих дронів українські розвідники, зокрема, знищили російський ракетний катер «Ивановец» і великий десантний корабель «Цезарь Куников».
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5950  0,33 0,74 43,6250  0,33 0,74
EUR 50,5919  0,47 0,93 50,5180  0,57 1,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес