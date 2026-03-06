Ринкова оцінка виробника морських дронів Magura сягнула $1 млрд — Bloomberg

Український стартап у сфері оборонних технологій UFORCE досяг ринкової вартості в мільярд доларів. Він відомий завдяки морським дронам Magura.

Про це пише Bloomberg.

Компанія об'єднала дев'ять українських оборонних виробників і залучила 50 мільйонів доларів інвестицій від міжнародних компаній, які вкладаються в технології, таких як Ballistic Ventures, Shield Capital та Lakestar.

UFORCE базується в Лондоні й виробляє безпілотники наземного, морського та повітряного спрямування. Видання вказує, що продукція компанії виконала понад 150 тисяч місій під час російсько-української війни.

До керівництва UFORCE також входять колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Bloomberg додає, що морські дрони моделі Magura пошкодили або потопили понад десять російських суден під час операцій проти Чорноморського флоту рф: як розповідали в ГУР, за допомогою цих дронів українські розвідники, зокрема, знищили російський ракетний катер «Ивановец» і великий десантний корабель «Цезарь Куников».