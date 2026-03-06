Фінансові новини
- |
- 06.03.26
- |
- 09:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринкова оцінка виробника морських дронів Magura сягнула $1 млрд — Bloomberg
08:01 06.03.2026 |
Український стартап у сфері оборонних технологій UFORCE досяг ринкової вартості в мільярд доларів. Він відомий завдяки морським дронам Magura.
Про це пише Bloomberg.
Компанія об'єднала дев'ять українських оборонних виробників і залучила 50 мільйонів доларів інвестицій від міжнародних компаній, які вкладаються в технології, таких як Ballistic Ventures, Shield Capital та Lakestar.
UFORCE базується в Лондоні й виробляє безпілотники наземного, морського та повітряного спрямування. Видання вказує, що продукція компанії виконала понад 150 тисяч місій під час російсько-української війни.
До керівництва UFORCE також входять колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Bloomberg додає, що морські дрони моделі Magura пошкодили або потопили понад десять російських суден під час операцій проти Чорноморського флоту рф: як розповідали в ГУР, за допомогою цих дронів українські розвідники, зокрема, знищили російський ракетний катер «Ивановец» і великий десантний корабель «Цезарь Куников».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ринкова оцінка виробника морських дронів Magura сягнула $1 млрд — Bloomberg
|Продаж "Мотор-Банку" та PINbank: заявки подали шість компаній — ЗМІ
|Кабмін пропонує перетворити виробника уранової руди на акціонерне товариство
|ПУМБ першим серед банків отримав авторизацію НБУ на надання нефінансових платіжних послуг у межах Open Banking
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Нова послуга «Нової пошти»: камери зберігання в поштоматах — ціни та умови
Бізнес
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G
|Китайські вчені презентували проривний акумулятор для електрокарів із дальністю понад 1 000 км
|Виручка NVIDIA досягла $215 млрд за фінансовий рік — рекорд компанії