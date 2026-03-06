Фінансові новини
Кабмін пропонує перетворити виробника уранової руди на акціонерне товариство
13:51 05.03.2026 |
Кабінет міністрів підтримав розроблений Міністерством енергетики законопроєкт "Про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" і спрямував його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Це стратегічне підприємство, функціонування якого потрібне для майбутнього нашої атомної енергетики. Його збереження, залучення інвестицій та модернізація зроблять державу енергетично стійкою та сильною", - наголосив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.
Законопроєкт визначає процедуру перетворення ДП "СхідГЗК" на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі, встановлює особливості формування статутного капіталу та функціонування компанії.
Документ передбачає внесення змін до законодавства в частині запровадження мораторію на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства.
Міненерго стверджує, що проєкт закону враховує особливості підприємства під час переходу на сучасну модель корпоративного управління, впровадження якої дозволить товариству стати привабливішим для інвестування. Як наслідок це дасть змогу збільшити обсяги видобутку уранової руди, виробництва уранового оксидного концентрату та сірчаної кислоти.
Реалізація законодавчої ініціативи дозволить підвищити ефективність функціонування ядерної галузі України та конкурентоспроможність українського виробника, створити сприятливі умови для залучення компанією приватного та міжнародного капіталів, збільшити відрахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів.
"Наступний крок - приєднання СхідГЗК, який забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС, до НАЕК "Енергоатом" як частини вертикально-інтегрованого холдингу, що контролює увесь цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії", - зазначив Шмигаль.
