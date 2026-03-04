Авторизация

392 МВт нової генерації: плани Нафтогазу на 2026 рік

У рамках підготовки до проходження наступної зими НАК «Нафтогаз України» має 2026 року побудувати 392 МВт розподіленої, переважно газової генерації, Оператор ГТС - 92 МВт, повідомив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ще один важливий елемент - це розподілена генерація. Не лише місцевим адміністраціям, громадам поставлено завдання створити розподілену генерацію. Також ми говоримо про це з державними компаніями. Проєкт на 2026 рік включає 392 МВт - це те, що буде створювати «Нафтогаз», і 92 МВт - те, що буде створювати ОГТСУ», - сказав Шмигаль на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони щодо Комплексного плану стійкості українських міст і регіонів у вівторок.

З його слів, йдеться переважно про газотурбінне або газопоршневе обладнання, яке дасть додаткову генерацію, забезпечить власні потреби і допоможе у разі руйнації або блекаутів, зокрема локальних.

Як повідомлялося з посиланням на голову правління НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка, внаслідок російських обстрілів в Україні впродовж наступних років буде зберігатися стабільний попит на нові генеруючі потужності орієнтовним обсягом 9,5 ГВт.

З його слів, йдеться про високоманеврову газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії й «зелену» генерацію.
За матеріалами: EnKorr
 

