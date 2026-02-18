Ударні дрони зі 120-мм міною отримають вітчизняні двигуни — «Українська бронетехніка».

Компанія "Українська бронетехніка" планує використовувати вітчизняні двоциліндрові двигуни на нових ударних БПЛА UB120W. Дрон оснащений 120-міліметровою міною та матиме дельтаподібну форму, пише "Мілітарний".

Нові безпілотники від "УБ" матимуть двигун внутрішнього згоряння українського виробництва UA2.120. Мотор має два циліндри та заявлену потужність 12 кінських сил. В "Мілітарному" розповіли, що двигун важить 2,4 кілограма, ще 300 грамів - його вихлопна система. На висоті 100 метрів статична тяга мотора становить 26,5 кілограм-сил, а на висоті 1800 метрів цей показник оцінили в 23,5 кілограм-сил.

"Очікується, що характеристик цього двигуна достатньо для доставки бойової частини на основі 105 мм артилерійського снаряду або 120 мм мінометної міни FPV-дроном літакового типу на відстань понад 100 км", - розповіли у виданні.

Комплекс до FPV-дрона літакового типу UB120W, окрім самого дрона, матиме наземну станцію управління, катапульту та трейлер. За даними "Мілітарного", новий БПЛА від "Української бронетехніки" має розмах крил у 2,5 метри та довжину 2,7 метри. Крейсерська швидкість дрона складає від 80 до 90 км/год, а максимальна до 130 км/год. Максимальна вага UB120W становить 50 кілограмів, а сам безпілотник оснащений радіо- або супутниковим дублюючим звʼязком з можливістю автоматичного переключення в разі втрати сигналу.

"У якості додаткових опцій розглядають можливість встановлення донаведення та використання дрона як хибної цілі для перевантаження ворожої ППО", - йдеться в матеріалі.

Перші випробування дрона літакового типу очікують за декілька місяців.

"Оборонка" розповідала про розробку нових дронів від "УБ", які оснащені 120-мм міною, в січні 2026 року.

Першим FPV-боєприпасом від "Української бронетехніки" став дрон UB60D з міною калібру 60 мм. Виріб кодифікували у липні минулого року, а вже у вересні стартувало його серійне виробництво. Його вартість складає від 5,8 до 6,2 млн гривень залежно від комплектації. З січня комплекс доступний до замовлення за системою е-Балів на платформах DOT-Chain Defence та Brave1 Market.