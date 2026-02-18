Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ударні дрони зі 120-мм міною отримають вітчизняні двигуни — «Українська бронетехніка».

Компанія "Українська бронетехніка" планує використовувати вітчизняні двоциліндрові двигуни на нових ударних БПЛА UB120W. Дрон оснащений 120-міліметровою міною та матиме дельтаподібну форму, пише "Мілітарний".

Нові безпілотники від "УБ" матимуть двигун внутрішнього згоряння українського виробництва UA2.120. Мотор має два циліндри та заявлену потужність 12 кінських сил. В "Мілітарному" розповіли, що двигун важить 2,4 кілограма, ще 300 грамів - його вихлопна система. На висоті 100 метрів статична тяга мотора становить 26,5 кілограм-сил, а на висоті 1800 метрів цей показник оцінили в 23,5 кілограм-сил.

"Очікується, що характеристик цього двигуна достатньо для доставки бойової частини на основі 105 мм артилерійського снаряду або 120 мм мінометної міни FPV-дроном літакового типу на відстань понад 100 км", - розповіли у виданні.

Комплекс до FPV-дрона літакового типу UB120W, окрім самого дрона, матиме наземну станцію управління, катапульту та трейлер. За даними "Мілітарного", новий БПЛА від "Української бронетехніки" має розмах крил у 2,5 метри та довжину 2,7 метри. Крейсерська швидкість дрона складає від 80 до 90 км/год, а максимальна до 130 км/год. Максимальна вага UB120W становить 50 кілограмів, а сам безпілотник оснащений радіо- або супутниковим дублюючим звʼязком з можливістю автоматичного переключення в разі втрати сигналу.

"У якості додаткових опцій розглядають можливість встановлення донаведення та використання дрона як хибної цілі для перевантаження ворожої ППО", - йдеться в матеріалі.

Перші випробування дрона літакового типу очікують за декілька місяців.

"Оборонка" розповідала про розробку нових дронів від "УБ", які оснащені 120-мм міною, в січні 2026 року.

Першим FPV-боєприпасом від "Української бронетехніки" став дрон UB60D з міною калібру 60 мм. Виріб кодифікували у липні минулого року, а вже у вересні стартувало його серійне виробництво. Його вартість складає від 5,8 до 6,2 млн гривень залежно від комплектації. З січня комплекс доступний до замовлення за системою е-Балів на платформах DOT-Chain Defence та Brave1 Market.

За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2577
  0,0872
 0,20
EUR
 1
 51,1695
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9476  0,08 0,18 43,5240  0,08 0,18
EUR 50,9652  0,05 0,09 51,6008  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2950  0,02 0,03 43,3250  0,02 0,03
EUR 51,2569  0,04 0,08 51,2794  0,04 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес