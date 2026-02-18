Фінансові новини
- |
- 18.02.26
- |
- 14:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Ударні дрони зі 120-мм міною отримають вітчизняні двигуни — «Українська бронетехніка».
12:10 18.02.2026 |
Компанія "Українська бронетехніка" планує використовувати вітчизняні двоциліндрові двигуни на нових ударних БПЛА UB120W. Дрон оснащений 120-міліметровою міною та матиме дельтаподібну форму, пише "Мілітарний".
Нові безпілотники від "УБ" матимуть двигун внутрішнього згоряння українського виробництва UA2.120. Мотор має два циліндри та заявлену потужність 12 кінських сил. В "Мілітарному" розповіли, що двигун важить 2,4 кілограма, ще 300 грамів - його вихлопна система. На висоті 100 метрів статична тяга мотора становить 26,5 кілограм-сил, а на висоті 1800 метрів цей показник оцінили в 23,5 кілограм-сил.
"Очікується, що характеристик цього двигуна достатньо для доставки бойової частини на основі 105 мм артилерійського снаряду або 120 мм мінометної міни FPV-дроном літакового типу на відстань понад 100 км", - розповіли у виданні.
Комплекс до FPV-дрона літакового типу UB120W, окрім самого дрона, матиме наземну станцію управління, катапульту та трейлер. За даними "Мілітарного", новий БПЛА від "Української бронетехніки" має розмах крил у 2,5 метри та довжину 2,7 метри. Крейсерська швидкість дрона складає від 80 до 90 км/год, а максимальна до 130 км/год. Максимальна вага UB120W становить 50 кілограмів, а сам безпілотник оснащений радіо- або супутниковим дублюючим звʼязком з можливістю автоматичного переключення в разі втрати сигналу.
"У якості додаткових опцій розглядають можливість встановлення донаведення та використання дрона як хибної цілі для перевантаження ворожої ППО", - йдеться в матеріалі.
Перші випробування дрона літакового типу очікують за декілька місяців.
"Оборонка" розповідала про розробку нових дронів від "УБ", які оснащені 120-мм міною, в січні 2026 року.
Першим FPV-боєприпасом від "Української бронетехніки" став дрон UB60D з міною калібру 60 мм. Виріб кодифікували у липні минулого року, а вже у вересні стартувало його серійне виробництво. Його вартість складає від 5,8 до 6,2 млн гривень залежно від комплектації. З січня комплекс доступний до замовлення за системою е-Балів на платформах DOT-Chain Defence та Brave1 Market.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ударні дрони зі 120-мм міною отримають вітчизняні двигуни — «Українська бронетехніка».
|CEO ДТЕК: для відновлення 4 ГВт генерації на зиму потрібно ще €150 млн.
|ЄБРР надав Нафтогазу €85 млн для закупівлі природного газу.
|Смілянський: усі працівники «Укрпошти» заброньовані через контракт з Міноборони на розповсюдження повісток.
|Понад 1 млн користувачів зареєструвалися у застосунку «Куб» — дані Нафтогазу.
|Укрпошта презентувала марку, присвячену скелетоністу Владислав Гераскевич.
Бізнес
|Нові стандарти безпеки в Китаї заборонять використання «неповноцінних» керм.
|У Windows 11 знову з’явиться рухома панель завдань.
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.