САУ «Богдана» вироблятимуть за межами України — у Польщі
09:32 10.03.2026 |
Створено спільне польсько-українське підприємство PK MIL SA, яке буде виробляти, зокрема, українські самохідні гаубиці "Богдана" і буксирувані гаубиці "Богдана-БГ", повідомила пресслужба польської компанії PONAR Wadowice, на базі якої створюється виробництво.
"Компанії PONAR Wadowice SA і Kramatorskie Zakłady Budowy Ciężkich Obrabiarek (KZVV) створили спільне польсько-українське підприємство - PK MIL SA, яке працюватиме над зміцненням європейської оборонної промисловості та реалізацією пріоритетів ініціативи ReArm Europe", - йдеться в повідомленні компанії на сайті.
Повідомляється, що метою компанії є виробництво 155-мм артилерійських систем стандарту НАТО, зокрема самохідної гаубиці "Богдана" і буксируваної гаубиці "Богдана-БГ". Проєкт буде реалізований на основі європейських виробничих потужностей і тісної промислової співпраці між Польщею та Україною.
PK MIL SA є частиною групи PONAR Wadowice, і PONAR Wadowice SA володіє контрольним пакетом акцій PK MIL SA в розмірі 51%. Це забезпечує компанії стабільний капітал, технологічну та організаційну базу, а також дозволяє ефективно використовувати досвід групи PONAR Wadowice в реалізації проєктів для оборонного сектору.
Наголошується, що створення PK MIL SA є відповіддю "на попит, що зростає, на перевірені, надійні та масштабовані артилерійські системи. Нова компанія дасть можливысть збільшити виробничі потужності, скоротити ланцюжки поставок і більш ефективно координувати діяльність в оборонному секторі".
"Богдана" - перша українська колісна самохідна артилерійська установка (САУ) калібру 155 мм (стандарт НАТО), прийнята на озброєння ЗСУ в 2023 році. Має високу точність, скорострільність (до 5-6 пострілів/хв) і дальність до 40-60 км. Її виробництво постійно масштабується.
ТЕГИ
