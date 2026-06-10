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АНАЛІТИКА

Український Нафтогаз забронював у Європі потужності з регазифікації LNG на тривалий строк

Група "Нафтогаз" забронювала LNG-термінал в Клайпеді (Литва) на 2033-2044 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у Фейсбуці.

"Група "Нафтогаз" вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації LNG в Європі. Йдеться про LNG-термінал у Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року. Відповідну процедуру розподілу успішно завершив оператор терміналу KN Energies", - написав Корецький.

Він зауважив, що раніше подібні операції здійснювалися у партнерстві з іншими компаніями. Довгострокове бронювання, за словами Корецького, означає вихід на новий рівень співпраці та планування поставок.

"Такі рішення мають стратегічне значення для енергетичної безпеки України, розширюють наші можливості доступу до глобального ринку LNG та зміцнюють довгострокову стійкість газопостачання", - наголосив Корецький.
 

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