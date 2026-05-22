Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк

Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на рішення Високого суду від липня 2025 року про стягнення з них на користь банку понад $3 млрд, повідомила фінустанова на сайті.

Згідно з ним, рішення про стягнення з Коломойського та Боголюбова відшкодування збитків, процентів і судових витрат залишається чинним.

"Сьогоднішній день є знаковим у боротьбі ПриватБанку за правосуддя в інтересах держави Україна та її народу. Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України", - заявив голова наглядової ради держбанку Нільс Мелнгайліс.

Апеляційний суд підтримав рішення Високого суду Англії та Уельсу, який дійшов висновку, що колишні власники вчинили масштабне шахрайство проти ПриватБанку та мають відшкодувати завдані йому збитки.

Банк зазначає, що суд відхилив аргументи ексвласників про повернення привласнених коштів за рахунок надходжень, отриманих унаслідок подальших шахрайських дій проти банку.

У 2017 році ПриватБанк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. Після рішення апеляційної інстанції банк має намір домагатися примусового виконання рішення по суті щодо цих активів.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко зі свого боку привітала остаточну перемогу державного ПриватБанку в Лондонському суді проти його колишніх власників.

"Це важливе рішення на користь України та мільйонів українців... Рішення суду відкриває шлях до відшкодування збитків, завданих банку, і ще раз підтверджує: держава здатна захищати свої інтереси у найскладніших міжнародних спорах", - написала вона в телеграм-каналі.

Прем'єр подякувала команді уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та ПриватБанку, які багато років супроводжували цей процес і послідовно відстоювали інтереси держави на міжнародній арені.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року було оголошено рішення Високого суду Англії від 30 липня 2025 року, яким Коломойського та Боголюбова зобов'язано виплатити ПриватБанку понад $3 млрд відшкодування збитків, процентів і судових витрат. Основну суму збитків суд визначив у $1,762 млрд.

Слухання апеляції представників ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова та пов'язаних із ними компаній на це рішення відбулися у Лондоні 12 та 14 травня 2026 року.

ПриватБанк - найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 квітня 2026 року становили 923,16 млрд грн (22,3% від загального обсягу).