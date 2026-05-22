Фінансові новини
- |
- 22.05.26
- |
- 19:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк
17:55 22.05.2026 |
Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на рішення Високого суду від липня 2025 року про стягнення з них на користь банку понад $3 млрд, повідомила фінустанова на сайті.
Згідно з ним, рішення про стягнення з Коломойського та Боголюбова відшкодування збитків, процентів і судових витрат залишається чинним.
"Сьогоднішній день є знаковим у боротьбі ПриватБанку за правосуддя в інтересах держави Україна та її народу. Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України", - заявив голова наглядової ради держбанку Нільс Мелнгайліс.
Апеляційний суд підтримав рішення Високого суду Англії та Уельсу, який дійшов висновку, що колишні власники вчинили масштабне шахрайство проти ПриватБанку та мають відшкодувати завдані йому збитки.
Банк зазначає, що суд відхилив аргументи ексвласників про повернення привласнених коштів за рахунок надходжень, отриманих унаслідок подальших шахрайських дій проти банку.
У 2017 році ПриватБанк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. Після рішення апеляційної інстанції банк має намір домагатися примусового виконання рішення по суті щодо цих активів.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко зі свого боку привітала остаточну перемогу державного ПриватБанку в Лондонському суді проти його колишніх власників.
"Це важливе рішення на користь України та мільйонів українців... Рішення суду відкриває шлях до відшкодування збитків, завданих банку, і ще раз підтверджує: держава здатна захищати свої інтереси у найскладніших міжнародних спорах", - написала вона в телеграм-каналі.
Прем'єр подякувала команді уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України та ПриватБанку, які багато років супроводжували цей процес і послідовно відстоювали інтереси держави на міжнародній арені.
Як повідомлялося, у листопаді 2025 року було оголошено рішення Високого суду Англії від 30 липня 2025 року, яким Коломойського та Боголюбова зобов'язано виплатити ПриватБанку понад $3 млрд відшкодування збитків, процентів і судових витрат. Основну суму збитків суд визначив у $1,762 млрд.
Слухання апеляції представників ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова та пов'язаних із ними компаній на це рішення відбулися у Лондоні 12 та 14 травня 2026 року.
ПриватБанк - найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 квітня 2026 року становили 923,16 млрд грн (22,3% від загального обсягу).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк
|Київміськбуд оживає: які житлові комплекси добудують після фінансового рішення
|В Енергоатомі провели державний аудит, матеріали передали в НАБУ
|Fire Point може коштувати більше $2,5 млрд: оцінка від Штілермана
|НБУ наклав штраф на NovaPay на майже ₴8 млн через порушення
|Тарифи «Укртрансгазу» зростуть на 12,5–47,8% — рішення НКРЕКП
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вперше з 2022 року планує підвищити тарифи оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір природного газу, замінивши чинну модель "витрати+" на стимулююче тарифоутворення.
Бізнес
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами