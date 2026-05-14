Fire Point може коштувати більше $2,5 млрд: оцінка від Штілермана
09:34 14.05.2026 |
Компанія Fire Point, яка виробляє далекобійні дрони FP-1, оцінюється більш ніж у $2,5 млрд. Про це під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії заявив співвласник компанії Денис Штілерман.
За словами Штілермана, Fire Point зареєстрована в Україні. Початкові приватні інвестиції у компанію становили до $2 млн. У 2025 році весь прибуток реінвестували у розширення виробництва.
Штілерман заявив, що держава у 2024-2025 роках викуповувала "всі наявні обсяги діпстрайків", тоді попит значно перевищував виробничі можливості як приватних, так і державних компаній. За його словами, згідно з даними Генштабу, понад 55% дальніх уражень було завдано дронами FP-1.
Водночас співвласник Fire Point не розкрив частку компанії у державному замовленні на ракети та далекобійні дрони.
Під час засідання ТСК Штілерман також підтвердив, що бізнесмен Тімур Міндіч протягом понад року вів переговори про купівлю 50% частки Fire Point. За його словами, спочатку Міндіч пропонував близько $100 млн за половину компанії, однак згодом сума пропозиції зросла приблизно до $1 млрд.
"Міндіч постійно намагався продемонструвати, наскільки він впливовий і що може вирішити будь-яке питання, але це виявилося не так", - сказав Штілерман.
За його словами, переговори завершилися влітку 2025 року після того, як Міндіч запропонував людину, яка мала "фронтувати" угоду. Ім'я цієї людини Штілерман відмовився називати публічно, заявивши, що готовий зробити це на закритому засіданні ТСК.
Окремо співвласник Fire Point розповів, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після звільнення двічі телефонував йому та пропонував свої послуги як юриста у сфері захисту інтелектуальної власності.
ТОП-НОВИНИ
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вперше з 2022 року планує підвищити тарифи оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір природного газу, замінивши чинну модель "витрати+" на стимулююче тарифоутворення.
