Тарифи «Укртрансгазу» зростуть на 12,5–47,8% — рішення НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вперше з 2022 року планує підвищити тарифи оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" на зберігання, закачування та відбір природного газу, замінивши чинну модель "витрати+" на стимулююче тарифоутворення.

Відповідний проєкт постанови схвалений на засіданні регулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн. Нові тарифи у разі остаточного прийняття постанови будуть діяти з 1 червня 2026 року до 31 березня 2029 року.

Як повідомлялося, проєкт постанови передбачає установити "Укртрансгазу" тариф на зберігання природного газу у розмірі 0,45 грн за 1000 м3 на добу (тут і далі без ПДВ); закачування природного газу - 360,02 грн за 1000 м3 на добу; відбір природного газу - 360,02 грн за 1000 м3 на добу.

За підрахунками Енергореформи, таким чином, тариф на зберігання газу планується підвищити на 12,5% (зараз 0,40 грн/1 тис. куб. м), тариф на закачування - на 47,8% (зараз 243,52 грн/1 тис. куб. м), тариф на відбір - на 42,3% (зараз 253,03 грн/1 тис. куб м).

Зазначається, що наразі регулювання тарифів "Укртрансгазу" здійснюється відповідно до методології "витрати +", однак законом про природні монополії передбачено можливість застосування стимулюючого регулювання при формуванні тарифів на їхні послуги. Для цього "Укртрансгаз" було подано заяву та відповідний пакет документів.

З метою стримування росту тарифів "Укртрансгазу" пропонується врахувати норму доходу на рівні 3% як для регуляторної бази активів, створеної на дату переходу до стимулюючого регулювання, так і для бази активів, створеної після переходу до нього.

Також комісія планує стимулювати довгострокове бронювання потужності газосховищ, яке наразі здійснюється переважно у режимі "на добу наперед" та на місячній основі. У зв'язку з цим вона пропонує затвердити коефіцієнт для замовлення на рік на рівні 0,9, коефіцієнт для замовлення потужності на базовий сезон закачування та відбору - на рівні 1. Коефіцієнт для місячного замовлення та замовлення "на добу наперед" залишаються на чинному на рівні 1,1 та 1,2.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський назвав рішення НКРЕКП щодо зміни тарифної моделі ПСГ довгоочікуваним та таким, що відповідає європейським підходам.

За його словами, модель "витрати+" має відійти в минуле, а її місце має посісти прозорий європейський механізм стимулюючого тарифоутворення.

Закревський звернув увагу, що тарифи на зберігання газу в українських ПСГ не переглядалися з липня 2022 року і наразі не покривають витрати на їхнє утримання та відновлення, тим більше враховуючи велику кількість атак РФ на сховища, ліквідація наслідків яких потребує значних коштів.

При цьому, за оцінкою Закревського, зміна тарифної моделі не матиме впливу на кінцевих споживачів: "Для населення діє фіксований тариф, тоді як для бізнесу вплив буде мінімальним".

Він також наголосив, що запропонований рівень норми дохідності приблизно в 3% суттєво нижчий, ніж у інших сегментах енергетики, зокрема у сфері розподілу електроенергії, де дохідність доходить до 18%.