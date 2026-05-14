ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
15:51 14.05.2026 |
Українська бізнес-делегація відвідає Белград 19-21 травня 2026 року в рамках візиту до Сербії віцепрем'єра України Тараса Качки, повідомила Торгово-промислова палата України.
Головною діловою подією поїздки стане Українсько-сербський бізнес-форум, який має стати майданчиком для прямих переговорів між компаніями двох країн, налагодження нових контактів та обговорення практичних напрямків економічного співробітництва.
ТПП України запрошує до участі компанії з агропромислового сектору, виробництва добрив, будівництва, електротехнічної галузі, сільськогосподарського машинобудування, енергетики та інших галузей.
Програма місії передбачає B2B-зустрічі з сербськими компаніями, візити на підприємства, пошук нових партнерів та обговорення спільних проєктів.
Реєстрація для участі відкрита за посиланням: https://forms.gle/gkyXVSa2E8vnzQTd8
Контактна особа - Валерія Забашта, +380 50 366 4997.
Для українського бізнесу Сербія може бути цікава не тільки як окремий ринок, але й як логістичний та виробничий хаб для виходу на країни Західних Балкан - Північну Македонію, Боснію та Герцеговину, Чорногорію та інші ринки регіону.
Найбільш практичними напрямками співпраці можуть стати агропромисловий комплекс, харчопереробка, будівельні матеріали, енергетичне обладнання, сільгосптехніка, електротехнічна продукція, логістика та промислова кооперація. Окремий інтерес у перспективі може становити участь сербських компаній у проектах відновлення української інфраструктури, енергетики та виробничих об'єктів.
Участь Торгово-промислової палати України створює інституційний канал для розвитку двосторонніх ділових контактів, включаючи питання сертифікації, пошуку надійних партнерів, логістики, B2B-комунікації та супроводу спільних проєктів.
Візит української делегації до Белграда може стати кроком до переведення українсько-сербських економічних відносин у більш практичну ділову площину та розширення присутності українського бізнесу на ринках Південно-Східної Європи.
