Українська енергетична біржа підсумувала результати виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини у І кварталі 2026 року

Українська енергетична біржа продовжує системну роботу з підвищення дисципліни виконання біржових договорів та забезпечення прозорості ринку деревини. Ключовими пріоритетами залишаються контроль за виконанням зобов’язань учасників, оперативне реагування на порушення та застосування передбачених регламентом механізмів впливу.

У І кварталі 2026 року на ТОВ «Українська енергетична біржа» було укладено 2070 договорів з поставкою продукції. Переважна більшість контрактів демонструє високий рівень виконання: 1566 договорів, або 75,65%, виконані на 90% і більше. Ще 263 договори (12,71%) мають рівень виконання від 50% до 90%, 162 договори (7,83%) - від 0,1% до 50%, а повністю невиконаними залишаються 79 договорів (3,82%).

З метою контролю за виконанням біржових зобов’язань та дотриманням правил торгів, Біржею відповідно було зареєстровано 488 справ щодо порушення умов договорів. З них:

79 справ (16,19%) стосуються договорів із рівнем виконання 0%;

162 справи (33,20%) - виконання від 0,1% до 49,99%;

247 справ (50,61%) - виконання від 50% до 89,9%.

За результатами розгляду відкритих справ ТОВ «УЕБ» застосувало 283 санкції до учасників ринку. Зокрема, адміністративні санкції були застосовані у 46 випадках:

зупинення допуску до участі у торгах строком на 1 місяць - 21 випадок;

на 2 місяці - 7 випадків;

на 3 місяці - 18 випадків.

Крім того, у 7 випадках учасників було відсторонено на 3 місяці від участі у торгах, ініційованих будь-яким продавцем.

Також Біржа винесла 306 попереджень учасникам ринку та зупинила доступ до торгів для 20 учасників через несплату штрафних санкцій.

Системний контроль за виконанням біржових договорів залишається ключовим елементом стабільності та довіри до ринку. Ми фіксуємо високий рівень виконання більшості контрактів і водночас послідовно застосовуємо механізми впливу до порушників, щоб забезпечити рівні правила гри для всіх учасників, - прокоментував Костянтин Шевчук, заступник генерального директора УЕБ.



