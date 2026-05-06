На УЕБ позитивні показники виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини сторонами

Стан ринку, його стабільність та стійкість великим чином залежать від такого фактора як виконання укладених угод сторонами контракту. Українська енергетична біржа уважно слідкує за цим чинником та контролює його.

У ІІ кварталі 2026 року на ТОВ «Українська енергетична біржа» станом на 06.05.2026 відбувається реалізація по 1714 договорам купівлі-продажу необробленої деревини. Непідписані договори, договори, що перебувають за день до анулювання, а також анульовані договори відсутні, що свідчить про належний рівень договірної дисципліни та ефективну організацію роботи.

Аналіз виконання договорів показує, що 212 договорів, або 12,36%, є достроково виконаними. Водночас основний масив договорів перебуває в активній фазі реалізації: 741 договір, або 43,23%, виконуються в межах від 0,01% до 49,99%, ще 267 договорів, або 15,57%, у межах від 50,00% до 90,00%. Крім того, відділом моніторингу зареєстровано 5 попередніх справ за договорами купівлі-продажу необробленої деревини з критичним відставанням у виконанні з метою з’ясування причин такого відставання та вжиття заходів для їх усунення.

Додатковий аналіз структури виконання договорів за групами продавців свідчить, що найвищий відсоток виконання у поточному кварталі демонструють інші продавці — 43,1%. У групі ДП «Ліси України» рівень виконання становить 33,3%, у групі комунальних продавців — 29,7%. Водночас саме ДП «Ліси України» забезпечує найбільший фактичний обсяг виконаних поставок — 157 531,032 куб. м, тоді як у групі інших продавців цей показник становить 3 955,61 куб. м, а у комунальних продавців — 1 300,479 куб. м. Загальний рівень виконання договорів на УЕБ становить 33,5%. Це доволі гарний показник. Якщо така динаміка буде зберігатися й надалі, то по закінченню кварталу цей показник очікується близько 90%.

Загалом наведені показники свідчать, що у ІІ кварталі 2026 року виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини відбувається організовано: усі договори підписані, процес їх реалізації триває, а частина з них уже повністю виконана. Біржа й надалі приділяє особливу увагу контролю за договорами з ризиком відставання, що дає змогу своєчасно виявляти проблемні питання та вживати необхідних заходів для забезпечення стабільного виконання поставок до завершення кварталу.

«Виконання договорів сторонами – є одним з головних компонентів біржової торгівлі. Біржа знаходиться у постійному діалозі з учасниками торгів й всіляко сприяє сторонам у задоволенні їх ділових інтересів. Це позитивно впливає на рівень виконання контрактів. Також у планах УЕБ запровадити систему рейтингування учасників торгів. Ця модель довела свою ефективність при реалізації пілотного проєкту на Житомирщині. Зокрема продемонструвала дієвість такого підходу у частині зниження ризиків невиконання зобов’язань та підвищення дисципліни учасників торгів», – розповів заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.