На УЕБ позитивні показники виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини сторонами

07:49 06.05.2026 |

Прес-релізи

Стан ринку, його стабільність та стійкість великим чином залежать від такого фактора як виконання укладених угод сторонами контракту. Українська енергетична біржа уважно слідкує за цим чинником та контролює його.  

У ІІ кварталі 2026 року на ТОВ «Українська енергетична біржа» станом на 06.05.2026 відбувається реалізація по 1714 договорам купівлі-продажу необробленої деревини. Непідписані договори, договори, що перебувають за день до анулювання, а також анульовані договори відсутні, що свідчить про належний рівень договірної дисципліни та ефективну організацію роботи. 

Аналіз виконання договорів показує, що 212 договорів, або 12,36%, є достроково виконаними. Водночас основний масив договорів перебуває в активній фазі реалізації: 741 договір, або 43,23%, виконуються в межах від 0,01% до 49,99%, ще 267 договорів, або 15,57%, у межах від 50,00% до 90,00%. Крім того, відділом моніторингу зареєстровано 5 попередніх справ за договорами купівлі-продажу необробленої деревини з критичним відставанням у виконанні з метою з’ясування причин такого відставання та вжиття заходів для їх усунення.

Додатковий аналіз структури виконання договорів за групами продавців свідчить, що найвищий відсоток виконання у поточному кварталі демонструють інші продавці — 43,1%. У групі ДП «Ліси України» рівень виконання становить 33,3%, у групі комунальних продавців — 29,7%. Водночас саме ДП «Ліси України» забезпечує найбільший фактичний обсяг виконаних поставок — 157 531,032 куб. м, тоді як у групі інших продавців цей показник становить 3 955,61 куб. м, а у комунальних продавців — 1 300,479 куб. м.  Загальний рівень виконання договорів на УЕБ становить 33,5%. Це доволі гарний показник. Якщо така динаміка буде зберігатися й надалі, то по закінченню кварталу цей показник очікується близько 90%.  

Загалом наведені показники свідчать, що у ІІ кварталі 2026 року виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини відбувається організовано: усі договори підписані, процес їх реалізації триває, а частина з них уже повністю виконана. Біржа й надалі приділяє особливу увагу контролю за договорами з ризиком відставання, що дає змогу своєчасно виявляти проблемні питання та вживати необхідних заходів для забезпечення стабільного виконання поставок до завершення кварталу. 

«Виконання договорів сторонами – є одним з головних компонентів біржової торгівлі. Біржа знаходиться у постійному діалозі з учасниками торгів й всіляко сприяє сторонам у задоволенні їх ділових інтересів. Це позитивно впливає на рівень виконання контрактів. Також у планах УЕБ запровадити систему рейтингування учасників торгів. Ця модель довела свою ефективність при реалізації пілотного проєкту на Житомирщині. Зокрема продемонструвала дієвість такого підходу у частині зниження ризиків невиконання зобов’язань та підвищення дисципліни учасників торгів», – розповів заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.        
 

