Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах



Посудомийна машина для багатьох сімей стала такою ж звичною, як холодильник. Питання сьогодні - не «брати чи не брати», а під які реальні потреби підбирати. В Алло розібрали три опорні параметри, які визначають, чи стане машина помічником, чи перетвориться на джерело дрібних роздратувань.

Місткість і формат корпусу

Місткість - перше, з чого починається вдалий вибір. Виробники вказують її в комплектах посуду: один комплект - близько 10-11 предметів. На позначці 12 комплектів у машині поміщається повноцінний обід для родини з чотирьох разом із каструлями й пательнею.

Орієнтир під реальні потреби виглядає так:

6-9 комплектів - для однієї людини або пари, яка готує не щодня;

10-12 комплектів - оптимум для родини з дітьми, коли посуду накопичується на два повних цикли на день;

14-16 комплектів - для великої сім'ї, гостинних будинків, зон open space з активною кухнею.

Поруч із місткістю працює формат корпусу. Компактні настільні моделі на 6 комплектів ставлять на стільницю - виручають у студіях, але для побуту великої родини швидко стають вузьким місцем. Вузькі на 45 см вміщують 9-10 комплектів і гарно лягають у кухні з обмеженою площею. Повнорозмірні на 60 см беруть там, де щодня накопичується посуд на кілька прийомів їжі. Посудомийна машина в Алло доступна у всіх форматах - від настільних до повнорозмірних 60 см, з варіаціями за місткістю під різні сценарії.

Занадто мала машина починає дратувати за місяць - посуд накопичується швидше, ніж закінчується цикл. Завелика теж не виграш: рідкісні запуски сповільнюють економію.

Програми миття: що працює щодня

Виробники іноді зазначають 10-15 режимів, але в повсякденному побуті працюють 4-6. Базовий набір, який реально закриває більшість сценаріїв, виглядає так:

Еко - основна програма більшості сімей. Довший цикл за нижчої температури дає найкращу енергоефективність і найнижчу витрату води. Інтенсивна - для каструль, сковорідок із присмаженими залишками. Температура до 70 °C. Автоматична - машина сама визначає рівень забруднення через сенсор і підбирає параметри. Швидка - 30-40 хвилин, коли посуд легкий і треба прибрати до гостей. Половинне завантаження - запускає неповну камеру без перевитрати води. Делікатна - для келихів, порцеляни, пластику.

Деталізація на кшталт «кришталева чистота» чи «піца-режим» - надбудова для полички характеристик: користь вибіркова, а базові програми з нею перетинаються.

Економія води

Головний ресурсний аргумент посудомийки - витрата води. Сучасна машина за повний цикл витрачає 9-12 літрів, найекономніші вузькі моделі - близько 6.7 літра. Руками на ту саму кількість посуду сім'я використовує 60-100 літрів. За спостереженнями спеціалістів Алло, саме цей розрив найчастіше дивує тих, хто купує першу машину: родина економила години, але переплачувала за воду.

На довгій дистанції різниця відчутна. За десять років посудомийка витрачає близько 61 700 літрів, ручне миття на той самий об'єм посуду - приблизно 129 500 літрів. Майже вдвічі - без урахування електроенергії на підігрів тієї ж води.

Енергоефективність у довгій перспективі

Електроенергія - другий елемент довгих витрат. З 2021 року європейське маркування змінилося: класи A+, A++, A+++ зникли, і найвища позначка тепер - просто клас A. Він відповідає витраті близько 0.8 кВт-год за цикл у стандартному режимі, на екопрограмі реальні моделі дають 0.5-0.8 кВт-год. Для порівняння, старі машини 2010-х споживали 1.2-1.5 кВт-год на цикл.

Окрема історія - інверторний двигун: плавніше регулює оберти, менше гріється і живе довше за щітковий. Інвестиція окупається за кілька років - тихіша робота, нижче споживання, рідший сервіс.

Рівень шуму

У кухні-вітальні або квартирі-студії шум переходить з технічної характеристики в побутову. Орієнтир такий: 40-45 децибел - тиха машина, яка не заважає говорити поруч. 46-50 - стандартна, чутно, але не нав'язливо. 51 і вище - помітний фон. В Алло часто бачать, що на моделях нижче 45 дБ зупиняються ті, хто запускає цикл уночі.

Для прикладу, Beko BDFN 26522 XQ працює на 43 дБ, Whirlpool W2F HD624 X - 44 дБ, вузький Bosch SPS4EMI61E - 45 дБ. Різниця з машиною на 48-49 дБ формально 3-5 дБ, а на слух це межа між фоном і гулом на кухні.

Внутрішній простір і розумні функції

Ідеальна місткість без продуманого простору всередині - як великий багажник без полиць. Щоденний комфорт формують деталі: регулювання висоти верхнього кошика, розкладні тримачі для тарілок, окремий лоток для столового приладдя та третя полиця.

Третя полиця з'явилася у преміумсегменті, але швидко перейшла в середній. Вона звільняє нижній кошик від столового наряддя, і туди влазять додаткові тарілки чи висока пательня. Розкладні тримачі для келихів опускаються - і під ними вміщуються каструлі з довгими ручками. Серед розумних функцій помітно спрощують побут AquaSensor (перевіряє каламутність води й повторно використовує чисту) та AutoDose (автоматично дозує гель відповідно до рівня забруднення). Усе це перевіряє один жест на етапі вибору: відкрити двері, підняти кошики, уявити свій звичний посуд усередині.

Сушка, захист від протікань і догляд

Сушка визначає, в якому стані посуд опиняється після циклу. Конденсаційна - найпоширеніша й найдешевша, але залишає краплі на пластику. Турбосушка з вентилятором дає сухіший результат і додає 10-15 хвилин до циклу. Цеолітна технологія перетворює вологу на тепло через мінерал - найсучасніший і найекономніший варіант, що трапляється в моделях вищого сегмента.

Захист від протікань - той самий випадок, коли на функції не економлять. Повний AquaStop перекриває подачу води на випадок розгерметизації шланга або камери. Часткова версія AquaAlarm спрацьовує тільки на піддоні. Для квартири над сусідами перший варіант критичний.

Догляд простий, але регулярний. Раз на місяць варто знімати й промивати фільтр, раз на пів року - запускати цикл зі спеціалізованим очисником. У регіонах із жорсткою водою додають сіль для пом'якшення - базові операції в обмін на 10+ років служби.

Сценарії під спосіб життя

Перед порівнянням моделей зручно відштовхнутися від сценарію. Фахівці Алло радять починати з типового побуту: скільки людей у родині, як часто готують удома, наскільки щільно заставлена кухня:

Пара або одна людина, готують нечасто - компактна настільна на 6 комплектів або вузька 45 см на 9-10 комплектів. Запуск через день-два, посуд не накопичується. Сім'я з дітьми - повнорозмірна 60 см на 12-14 комплектів, з автопрограмою й половинним завантаженням. Щодня два цикли, половина з яких недовантажена. Мала кухня й активне готування - вузька 45 см з продуманим внутрішнім простором. Третя полиця й складні тримачі компенсують втрату ширини. Велика родина, гості, open space - повнорозмірна на 14-16 комплектів, з тихим мотором до 44 дБ і цеолітною сушкою. Кухня-вітальня, пізні запуски - пріоритет шуму. Будь-який формат у межах 40-45 дБ, бажано з нічною програмою.

Такий підхід звужує коло до двох-трьох реальних варіантів, і решту характеристик уже можна порівнювати спокійно.

База проти надміру: за що платити, а за що ні

Мінімальна база, яка закриває побут 90% сімей: місткість під реальну сім'ю, клас A енергоефективності, витрата води 9-12 літрів, тихий мотор до 45 дБ, еко- й автопрограма, половинне завантаження, AquaStop. Цього достатньо, щоб техніка працювала роками й не дратувала.

Типові помилки, які команда Алло бачить найчастіше: