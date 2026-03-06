Фінансові новини
- |
- 06.03.26
- |
- 16:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд гарантування продовжив процедуру пошуку інвесторів для двох неплатоспроможних банків
15:23 06.03.2026 |
Фонд гарантування вкладів продовжив строки відкритих конкурсів з пошуку інвесторів для виведення з ринку неплатоспроможних АТ "Перший Інвестиційний Банк" та АТ "Мотор-Банк" до 17 березня.
Про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє у Телеграм.
Кінцевий строк розгляду поданих пропозицій та визначення переможця відкритого конкурсу перенесено на 19 березня 2026 року включно.
"Відповідно до 10 березня 2026 року (включно) продовжено строк для виявлення інтересу до участі у відкритому конкурсі та допуску до кімнати даних АТ "Перший Інвестиційний Банк" та АТ "Мотор-Банк" інших зацікавлених осіб", - говориться у повідомленні.
Банки та інвестори отримують додатковий час прийняти рішення та сформувати конкурсну пропозицію, зазначили у ФГВФО.
Також - це остання можливість подати пакет документів для допуску до участі у відкритому конкурсі та отримати доступ до даних про фінансовий стан банків тим зацікавленим особами, які не встигли цього зробити у раніше встановлений строк, пояснюють у ФГВФО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування продовжив процедуру пошуку інвесторів для двох неплатоспроможних банків
|Виробника води «Карпатська Джерельна» покарали штрафом за порушення маркування
|Ринкова оцінка виробника морських дронів Magura сягнула $1 млрд — Bloomberg
|Продаж "Мотор-Банку" та PINbank: заявки подали шість компаній — ЗМІ
|Кабмін пропонує перетворити виробника уранової руди на акціонерне товариство
|ПУМБ першим серед банків отримав авторизацію НБУ на надання нефінансових платіжних послуг у межах Open Banking
Бізнес
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G