В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж

11:19 04.03.2026 |

Новини IT

Міжнародна IT-компанія GMS оголосила про співпрацю з Shabodi щодо розвитку та запуску в Україні мережевих API (Network APIs) - платформи, що дозволить мобільним операторам монетизувати мережеві дані за стандартами GSMA Open Gateway і CAMARA, а бізнесу - отримати інструменти для перевірки номера, виявлення заміни SIM-картки та зниження ризиків шахрайства.

Мережеві API - це стандартизовані інтерфейси, що з'єднують додатки зі складними 4G та 5G мережами. Вони дають розробникам доступ до мережевих ресурсів та послуг, які за інших обставин були б недоступні для третіх сторін, та дозволяють інтегрувати їх у своїх застосунки та сервіси. GMS також відзначає, що нова платформа не потребуватиме повної модернізації інфраструктури оператора.

У 2026 році Україна може стати одним з перших ринків, де протестують ці сервіси спільно з мобільними операторами та підприємствами. Оператори отримають можливість використовувати та монетизувати збережені на мережі дані, а підприємства зможуть використати їх з метою ідентифікації споживачів та підвищення рівня безпеки.

Мережеві API надаватимуть доступ до стандартизованих даних, включно зі зміною SIM-карти, перевіркою номера телефона, визначення статусу пристрою, місцерозташування тощо. Для підприємств зі сфер банкінгу, фінтеху, онлайн-торгівлі та інших, це інструмент, що допоможе знизити ризики шахрайства, зокрема забезпечивши опції для цифрової ідентифікації клієнтів.


"Network APIs дають операторам можливість створити нові джерела доходу, а бізнесу - отримати стандартизований інструмент управління ризиками та цифрової безпеки. Водночас ця модель побудована на міжнародних стандартах GSMA Open Gateway і CAMARA, що забезпечує сумісність із глобальною телеком-екосистемою та відповідність сучасним вимогам безпеки. Для нас це логічне доповнення до сервісів у сфері комунікацій й наступний крок у розвитку інфраструктури цифрової довіри в Україні", - зазначив Юрій Макаренко, голова ради директорів GMS.

За матеріалами: mezha.ua
 

