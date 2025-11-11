В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»

В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули.

Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.

Гроші спрямують на придбання дронів-перехоплювачів та укомплектування екіпажів операторів необхідним обладнанням.

"Стартуємо з метою, яку в Україні ще не ставив ніхто! Збираємо 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі шахедів та оснащення екіпажів, які щодня боронять наше небо", - йдеться в дописі в соцмережі Х.

До збору вже долучилися великі українські компанії - "Нова пошта", Uklon, мережа АЗК WOG та інші. Також у ньому беруть участь українські та міжнародні спільноти із США, Канади та Європи.

"Перехоплювачі "Шахедів" вже не просто альтернатива традиційним засобам ППО - це геймченджер і ключовий інструмент з погляду результативності. Лише наш підрозділ перетнув позначку в 1500 перехоплених ударних БпЛА типу Шахед. Ми маємо навчені екіпажі, відпрацьовані тактики та ефективну систему застосування. Додаткові дрони й технічне обладнання дозволять масштабувати географію оборони й зберегти ще більше життів, підприємств і міст України", - каже командир антишахедного батальйону Darknode 412 бригади Nemesis Олександр Ярмак.