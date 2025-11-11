Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»

14:28 11.11.2025

Прес-релізи

 

В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули.

Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.

Гроші спрямують на придбання дронів-перехоплювачів та укомплектування екіпажів операторів необхідним обладнанням.

"Стартуємо з метою, яку в Україні ще не ставив ніхто! Збираємо 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі шахедів та оснащення екіпажів, які щодня боронять наше небо", - йдеться в дописі в соцмережі Х.

До збору вже долучилися великі українські компанії - "Нова пошта", Uklon, мережа АЗК WOG та інші. Також у ньому беруть участь українські та міжнародні спільноти із США, Канади та Європи.

"Перехоплювачі "Шахедів" вже не просто альтернатива традиційним засобам ППО - це геймченджер і ключовий інструмент з погляду результативності. Лише наш підрозділ перетнув позначку в 1500 перехоплених ударних БпЛА типу Шахед. Ми маємо навчені екіпажі, відпрацьовані тактики та ефективну систему застосування. Додаткові дрони й технічне обладнання дозволять масштабувати географію оборони й зберегти ще більше життів, підприємств і міст України", - каже командир антишахедного батальйону Darknode 412 бригади Nemesis Олександр Ярмак.

Перші комплекти техніки отримають 412 бригада Nemesis, батальйон безпілотних систем Signum у складі 53-ої окремої механізованої бригади, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон "Азову", 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, 302-га зенітна ракетна бригада, 3-й окремий полк спеціального призначення, 12-й окремий центр спеціального призначення, 194-та окрема понтонно-мостова бригада, 195-та база забезпечення та охорони, 762-га окрема бригада охорони, 45-та окрема артилерійська бригада, 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада, 22-га окрема бригада НГУ "Київська Русь" та 5-й прикордонний загін ДПСУ.

Надалі планується розширення програми на інші підрозділи Сил Оборони України.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3w8JTb7xhE

 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

Бізнес