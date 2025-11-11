Фінансові новини
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
14:28 11.11.2025
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули.
Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
Гроші спрямують на придбання дронів-перехоплювачів та укомплектування екіпажів операторів необхідним обладнанням.
"Стартуємо з метою, яку в Україні ще не ставив ніхто! Збираємо 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі шахедів та оснащення екіпажів, які щодня боронять наше небо", - йдеться в дописі в соцмережі Х.
До збору вже долучилися великі українські компанії - "Нова пошта", Uklon, мережа АЗК WOG та інші. Також у ньому беруть участь українські та міжнародні спільноти із США, Канади та Європи.
"Перехоплювачі "Шахедів" вже не просто альтернатива традиційним засобам ППО - це геймченджер і ключовий інструмент з погляду результативності. Лише наш підрозділ перетнув позначку в 1500 перехоплених ударних БпЛА типу Шахед. Ми маємо навчені екіпажі, відпрацьовані тактики та ефективну систему застосування. Додаткові дрони й технічне обладнання дозволять масштабувати географію оборони й зберегти ще більше життів, підприємств і міст України", - каже командир антишахедного батальйону Darknode 412 бригади Nemesis Олександр Ярмак.
Перші комплекти техніки отримають 412 бригада Nemesis, батальйон безпілотних систем Signum у складі 53-ої окремої механізованої бригади, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон "Азову", 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, 302-га зенітна ракетна бригада, 3-й окремий полк спеціального призначення, 12-й окремий центр спеціального призначення, 194-та окрема понтонно-мостова бригада, 195-та база забезпечення та охорони, 762-га окрема бригада охорони, 45-та окрема артилерійська бригада, 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада, 22-га окрема бригада НГУ "Київська Русь" та 5-й прикордонний загін ДПСУ.
Надалі планується розширення програми на інші підрозділи Сил Оборони України.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3w8JTb7xhE
