В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році

Кабмін ухвалив рішення продовжити до кінця 2026 року обмеження на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Йдеться про режим ліцензування з нульовими квотами, що фактично забороняє вивезення цієї сировини за кордон.

Як пояснила прем'єрка, уряд хоче зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на внутрішню переробку.

"Металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей. Попри дію експортного мита, експорт брухту зростав - часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України", - вважає вона.

Внутрішня переробка забезпечує робочі місця, податки та продукцію, потрібну для оборони й відбудови, а також зменшує викиди вуглецю.

Щодо деревини, уряд продовжив частину обмежень, запроваджених наприкінці жовтня. Через війну обсяги лісозаготівлі скоротилися, деревообробні підприємства відчувають дефіцит сировини, а для багатьох громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення.

Уряд вважає, що продовження обмежень підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад, додала Свириденко.