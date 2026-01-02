Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році

10:37 01.01.2026

Економіка

Кабмін ухвалив рішення продовжити до кінця 2026 року обмеження на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Йдеться про режим ліцензування з нульовими квотами, що фактично забороняє вивезення цієї сировини за кордон.

Як пояснила прем'єрка, уряд хоче зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на внутрішню переробку.

"Металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей. Попри дію експортного мита, експорт брухту зростав - часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України", - вважає вона.

Внутрішня переробка забезпечує робочі місця, податки та продукцію, потрібну для оборони й відбудови, а також зменшує викиди вуглецю.

Щодо деревини, уряд продовжив частину обмежень, запроваджених наприкінці жовтня. Через війну обсяги лісозаготівлі скоротилися, деревообробні підприємства відчувають дефіцит сировини, а для багатьох громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення.

Уряд вважає, що продовження обмежень підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад, додала Свириденко.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9470  0,05 0,12 42,5748  0,02 0,05
EUR 49,4170  0,03 0,05 50,1178  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1200  0,08 0,19 42,2200  0,08 0,19
EUR 49,4235  0,09 0,17 49,5325  0,08 0,16

