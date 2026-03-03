Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ

Від 2 березня банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років замінюються на відповідні обігові монети, повідомив Національний банк України.

«Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу й будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій», - йдеться в повідомленні.

Водночас у Нацбанку зазначили, що громадяни матимуть змогу обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень.

«Обміняти їх на обігові монети й банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень і без стягнення плати за такий обмін: в усіх відділеннях банків України - упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно; в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») - упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно; у Національному банку - наразі безстроково», - йдеться в повідомленні.

У НБУ пояснили, що банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі й ними майже не розраховуються, крім того, банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

У Нацбанку кажуть, що в обігу «вже багато років» перебувають монети номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень, і тривалість їх обігу - значно довша ніж банкнот, становить близько 20 - 25 років.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес