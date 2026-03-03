Фінансові новини
Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
Від 2 березня банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років замінюються на відповідні обігові монети, повідомив Національний банк України.
«Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу й будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій», - йдеться в повідомленні.
Водночас у Нацбанку зазначили, що громадяни матимуть змогу обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень.
«Обміняти їх на обігові монети й банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень і без стягнення плати за такий обмін: в усіх відділеннях банків України - упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно; в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») - упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно; у Національному банку - наразі безстроково», - йдеться в повідомленні.
У НБУ пояснили, що банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі й ними майже не розраховуються, крім того, банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.
У Нацбанку кажуть, що в обігу «вже багато років» перебувають монети номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень, і тривалість їх обігу - значно довша ніж банкнот, становить близько 20 - 25 років.
