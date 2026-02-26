Авторизация

Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття

08:35 26.02.2026 |

Новини IT

Компанії Microsoft та SpaceX оголосили про співпрацю для розвитку глобального доступу до інтернету. Проєкт передбачає використання супутникового інтернету Starlink для підключення громадських центрів у різних країнах, зокрема 450 хабів у Кенії.

Ініціатива поєднує супутникову інфраструктуру з локальними мережами та партнерствами з місцевими провайдерами, що, на думку Microsoft, допоможе розширити цифрову доступність у світі.

Співпраця також виглядає як частина ширшої взаємодії технологічних компаній із бізнес-екосистемою Ілона Маска, який водночас веде судову суперечку з OpenAI. У судовому процесі Маск намагається стягнути значну компенсацію з некомерційного фонду OpenAI, звинувачуючи компанію у порушеннях після її переходу до комерційної моделі.

Також Маск критикував Microsoft у соцмережі X, закликаючи розслідувати зв'язки бізнес-партнера Microsoft Рейда Хоффмана з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Водночас Microsoft продовжує інвестувати в цифрову інфраструктуру. Компанія ще у 2022 році поставила мету забезпечити інтернетом понад 250 млн людей до кінця 2025 року, але вже розширила покриття до понад 299 млн користувачів. Такі ініціативи підсилюють попит на космічні та ШІ-технології, включаючи проєкти компаній, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту та хмарних сервісів.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Microsoft, SpaceX
 

Бізнес