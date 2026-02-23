Фінансові новини
- |
- 23.02.26
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft
Це дасть змогу Україні масштабувати цифрові сервіси, розбудувати хмарні рішення та інтегрувати штучний інтелект у державні процеси.
Чому меморандум із Microsoft важливий для України
Т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков наголосив, що для України важливо, аби глобальні лідери технологій ставали частиною локальної екосистеми, а не просто постачальниками сервісів. Йдеться про глибоку інтеграцію, обмін експертизою та спільний розвиток продуктів.
Продовження співпраці з Microsoft - це чіткий сигнал для інвесторів: попри війну, Україна залишається надійним партнером та місцем для інновацій. Разом ми зміцнюємо кіберстійкість, розширюємо доступ до цифрових сервісів та відкриваємо нові можливості для інноваційного майбутнього.
Олександр Борняков
Які ключові напрями співпраці
Як Microsoft оцінює цифрову стійкість України
За словами керівника Microsoft в Україні та країнах Балтії Євгена Кагановського, Україна вже стала прикладом цифрової стійкості для світу. Розвиток безпечних хмарних технологій, ШІ та кіберзахисту під час війни демонструє, що технології можуть бути фундаментом державної стабільності.
Поєднуючи передові технології, локальну й глобальну експертизу та сильну партнерську екосистему, Microsoft і надалі підтримуватиме стійкість, відновлення та цифрове майбутнє України.
Євген Кагановський
Команди планують проводити регулярні робочі зустрічі, аналіз технологічних кейсів і впровадження нових продуктів на базі платформ компанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
ТОП-НОВИНИ
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
|Керівник німецької Rheinmetall вважає, що війна в Україні не завершиться цьогоріч.
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft
|НБУ з 2 березня виводить з обігу банкноти 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007рр.
|Профосвіта і легка промисловість об’єдналися у Fashion PRORYV: новий міст Україна — Італія
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Кабмін заснував премію для енергетиків у розмірі 200 тис грн – Свириденко
|Верифікацію Starlink для фізосіб тепер можна пройти у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.
Бізнес
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID
|Tesla починає випуск Cybercab без керма з ціною $30 000
|Google запускає Lyria 3 у Gemini — користувачі зможуть створювати 30-секундні композиції.
|ЄС планує субсидії на електромобілі з вимогою 70% локалізації.