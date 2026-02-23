Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft

09:42 23.02.2026 |

Україна, Новини IT

Це дасть змогу Україні масштабувати цифрові сервіси, розбудувати хмарні рішення та інтегрувати штучний інтелект у державні процеси. 


Чому меморандум із Microsoft важливий для України 


Т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков наголосив, що для України важливо, аби глобальні лідери технологій ставали частиною локальної екосистеми, а не просто постачальниками сервісів. Йдеться про глибоку інтеграцію, обмін експертизою та спільний розвиток продуктів.


Продовження співпраці з Microsoft - це чіткий сигнал для інвесторів: попри війну, Україна залишається надійним партнером та місцем для інновацій. Разом ми зміцнюємо кіберстійкість, розширюємо доступ до цифрових сервісів та відкриваємо нові можливості для інноваційного майбутнього.

Олександр Борняков


Які ключові напрями співпраці


  • розбудова сучасної та безпечної ІТ-інфраструктури;
  • впровадження хмарних і гібридних рішень;
  • покращення цифрових навичок;
  • посилення ШІ-екосистеми, інфраструктури та інтеграції ШІ-рішень;
  • впровадження цифрових рішень у сфері інновацій і новітніх технологій.

    • Як Microsoft оцінює цифрову стійкість України 


    За словами керівника Microsoft в Україні та країнах Балтії Євгена Кагановського, Україна вже стала прикладом цифрової стійкості для світу. Розвиток безпечних хмарних технологій, ШІ та кіберзахисту під час війни демонструє, що технології можуть бути фундаментом державної стабільності.


    Поєднуючи передові технології, локальну й глобальну експертизу та сильну партнерську екосистему, Microsoft і надалі підтримуватиме стійкість, відновлення та цифрове майбутнє України.

    Євген Кагановський

    Команди планують проводити регулярні робочі зустрічі, аналіз технологічних кейсів і впровадження нових продуктів на базі платформ компанії.
    За матеріалами: speka.ua
    Ключові теги: Microsoft
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2747
    		  0,0080
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 50,9170
    		  0,0007
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
    EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
    EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

    Бізнес