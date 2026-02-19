Фінансові новини
Кабмін заснував премію для енергетиків у розмірі 200 тис грн – Свириденко
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про ухвалення урядом рішення про заснування щорічної Премії Кабінету міністрів України для працівників енергетичної галузі.
"Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч грн кожна", - написала Свириденко в Телеграм у середу.
За її словами, фінансування премії відбувається за рахунок коштів держбюджету.
"Вона має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі. Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року. Енергетики - наші супергерої", - додала очільниця уряду.
