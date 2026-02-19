Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін заснував премію для енергетиків у розмірі 200 тис грн – Свириденко

08:05 19.02.2026 |

Економіка, Україна

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про ухвалення урядом рішення про заснування щорічної Премії Кабінету міністрів України для працівників енергетичної галузі.

"Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч грн кожна", - написала Свириденко в Телеграм у середу.

За її словами, фінансування премії відбувається за рахунок коштів держбюджету.

"Вона має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі. Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року. Енергетики - наші супергерої", - додала очільниця уряду.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2920
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,2577
  0,0882
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9527  0,01 0,01 43,5100  0,01 0,03
EUR 50,9008  0,06 0,13 51,5169  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,03 0,07
EUR 51,0790  0,03 0,06 51,1614  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес