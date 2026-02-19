Нафта помірно дорожчає після сильного зростання напередодні, Brent близько $70,6 за барель

Ціни на нафту помірно підвищуються вранці в четвер після сильного підйому напередодні.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:13 кч збільшується на $0,2 (0,28%), до $70,55 за барель. У середу контракт зріс у ціні на $2,93 (4,35%), до $70,35 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,23 (0,35%), до $65,42 за барель. Напередодні їх ціна підвищилася на $2,86 (4,59%), до $65,19 за барель.

Підтримку ринку нафти надають побоювання ескалації напруженості на Близькому Сході. Трейдери стурбовані, що воєнний конфлікт в регіоні призведе до перебоїв у поставках через Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для експорту близькосхідної нафти.

Повідомлення про досягнення певного прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном, що відбулися раніше цього тижня в Женеві, тимчасово послабили ці побоювання, проте згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що основні вимоги США досі не виконані.

В ефірі телеканалу Fox News Венс сказав, що Вашингтон зацікавлений у недопущенні створення Тегераном ядерної зброї. Він наголосив, що США хотіли б вирішити розбіжності з Іраном шляхом дипломатії, однак зазначив, що у американського президента Дональда Трампа є й інші варіанти дій.

Прорив ціни Brent вище $70 за барель викликаний побоюванням, що США почнуть воєнні дії проти Ірану, написав аналітик Price Futures Group Філ Флінн. Він зазначив, що цей страх посилився після публікації Axios, в якій агентство наводить думку обізнаних джерел про те, що в разі невдачі переговорів воєнна операція США в Ірані буде "масштабною, триватиме декілька тижнів, буде більше схожа на повномасштабну війну".

У середу ввечері газета Wall Street Journal повідомила, що США зосередили найбільшу авіаційну міць на Близькому Сході з часів вторгнення в Ірак. Крім того, в регіон направляється другий авіаносець США. За словами співрозмовників видання, таке нарощування сил дасть змогу Вашингтону проводити воєнні операції проти Ірану протягом декількох тижнів.

За даними CBS News, американські військові можуть бути готові завдати удару по Ірану вже цієї суботи.

Тим часом Американський нафтовий інститут (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 609 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть оприлюднені в четвер о 19:00 кч. Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому очікують, що звіт Міненерго вкаже на збільшення запасів нафти на 2,3 млн барелів.

