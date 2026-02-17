У Windows 11 знову з’явиться рухома панель завдань.

Microsoft планує повернути можливість переміщати та змінювати розмір Панелі завдань у Windows 11. Напевне, це найжаданіше з оновлень, на яке чекали тисячі користувачів цієї ОС з моменту її виходу.

У рамках великого плану Microsoft покращити сприйняття Windows 11 цього року компанія працює над кількома дуже очікуваними функціями та змінами, які мають сигналізувати громадськості, що вона прислухається до відгуків. За інформацією джерел, знайомих із планами Microsoft, однією з таких функцій є можливість переміщення Панелі завдань. Це те, про що користувачі просили з моменту першого оголошення Windows 11.

Це була функція, доступна користувачам Windows із часів Windows 95, але її прибрали з виходом Windows 11 у 2021 році після того, як компанія вирішила повністю перебудувати Панель завдань. Через п'ять років, здається, компанія нарешті працює над її поверненням. Панель завдань у Windows 11 можна буде розміщувати зліва, справа або зверху екрану, і компанія працює над тим, щоб усі випадаючі меню та кнопки Панелі завдань працювали як очікується у цих альтернативних орієнтаціях. Крім того, Microsoft також працює над можливістю змінювати розмір Панелі завдань, надаючи користувачам можливість регулювати, скільки місця Панель завдань займає на екрані.

Джерела кажуть, що розробка цих можливостей Панелі завдань уже триває і має бути представлена влітку, якщо плани не зміняться. За непідтвердженими даними, робота над Панеллю завдань вважається високим пріоритетом для команди Windows, що означає, що вони виділяють додаткові ресурси, щоб забезпечити своєчасний випуск. Покращення Панелі завдань не є єдиним напрямком, над яким Microsoft працює для Windows 11 цього року. Компанія також намагається усунути інші ключові проблеми, зокрема скарги на загальну продуктивність системи, проблеми з Провідником файлів та інші.

Тим часом здається, що Microsoft серйозно налаштована вирішити "болючі точки", які підірвали довіру користувачів до Windows 11 за останні два роки. Компанія прагне створити позитивне сприйняття ОС і сподівається, що усунення цих ключових проблем допоможе досягти цієї мети. Завдяки цим змінам користувачі Windows 11 зможуть отримати більш персоналізований та зручний досвід роботи з операційною системою. Втім, Microsoft паоки що не надала жодних офіційних коментарів щодо цих планів.