Ринок відеокарт під контролем Nvidia: у чому секрет домінування

Nvidia продовжує доводити, що конкуренція на ринку дискретних відеокарт - це щось із розряду міфів Давньої Греції. Поки Intel та AMD намагаються знайти своє місце під сонцем, «зелені» просто забирають собі все сонце разом із шезлонгами та баром. Новий звіт аналітичного агентства Jon Peddie Research (JPR) за четвертий квартал 2025 року малює картину, яка для одних виглядає як тріумф, а для інших - як вирок.

Монополія як нова нормальність

Згідно з даними звіту, Nvidia збільшила свою частку на ринку до вражаючих 94%. Це на 1.6% більше, ніж у попередньому кварталі. Якщо ви думали, що домінування Дженсена Хуанга (Jensen Huang) має межі, то цифри свідчать про зворотне. Компанія не просто утримує позиції, вона буквально витискає опонентів із будь-якої ніші, де ще залишилися гроші користувачів. Навіть на тлі загального охолодження інтересу до ПК, продажі Nvidia виглядають непохитними.

Ринок дискретних графічних адаптерів. Ілюстрація: AI

Ситуація у «червоного» табору виглядає значно сумніше. AMD втратила ті самі 1.6%, які підібрала Nvidia, і тепер задовольняється скромними 5% ринку. Це найнижчий показник за тривалий час, що змушує задуматися про ефективність поточної стратегії компанії в сегменті Radeon. Що стосується Intel, то їхня присутність залишається стабільною, але суто символічною - лише 1%. Схоже, амбіції щодо підкорення графічного ринку поки що розбиваються об сувору реальність та софт, який все ще потребує доопрацювання.

Чому залізо стає розкішшю

Загальні поставки відеокарт у четвертому кварталі 2025 року скоротилися на 4.4% порівняно з попереднім періодом, склавши 11.48 млн одиниць. Аналітики VideoCardz та JPR пов'язують цей спад не лише з сезонними коливаннями, а й з об'єктивним зростанням цін. Основна причина - подорожчання відеопам'яті, що автоматично тягне за собою цінники на готові плати вгору.

Коли пам'ять стає дорожчою, виробники не поспішають жертвувати своїм прибутком, перекладаючи витрати на плечі геймерів. У результаті поріг входу в сучасний геймінг стає вищим, а бажання оновлювати «залізо» щороку - меншим. Це створює замкнене коло: менше продажів призводять до дефіциту та подальшого зростання вартості одиниці продукції.

Прогнози на 2026 рік: затягуємо паски

Очікування експертів на 2026 рік не додають оптимізму. Аналітики прогнозують падіння ринку персональних комп'ютерів та графічних адаптерів майже на 10%. Це означає, що ми входимо в період стагнації, де виробники будуть боротися за кожного покупця, але, судячи з цифр, Nvidia почуватиметься в цій ситуації найкраще. Компанія вже давно змістила акцент на ШІ-обчислення, тому ринок споживчих відеокарт для неї - лише один із напрямків, хоч і дуже престижний.

Для пересічного користувача це означає лише одне: чекати на «атракціон небаченої щедрості» або різке зниження цін не варто. Ринок консолідувався навколо одного гравця, а відсутність реальної конкуренції ніколи не сприяла здешевленню товарів.