Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel

Qualcomm довгий час годувала нас обіцянками про те, що Windows на Arm - це не просто спроба вижити в світі без розетки, а повноцінна заміна традиційним «пічкам» на x86. І хоча компанія до останнього тримала нові платформи Snapdragon за зачиненими дверима, не підпускаючи журналістів до «заліза», перші витоки результатів реальних тестів натякають: цього разу маркетологи майже не збрехали.

Бенчмарки, що вселяють надію

Топова версія Snapdragon X2 Elite Extreme «засвітилася» у базі даних популярного бенчмарка Geekbench у складі нового ноутбука Asus. Результати виглядають солідно: 4033 бали в однопоточному режимі та 23 198 балів у багатопоточному. Це практично один в один збігається з тими графіками, які Qualcomm малювала у своїх презентаціях, що саме по собі вже є невеликим дивом у світі технологічного піару.

Якщо ці цифри підтвердяться в реальних умовах використання, ми отримаємо пристрій, який за чистою потужністю CPU випереджає не лише Apple M5, а й свіжі рішення від конкурентів - Ryzen AI 9 HX 370/470 та Core Ultra 9 285H. Питання лише в тому, як ця потужність буде реалізована через шар емуляції Windows, але з точки зору «чистого кремнію» прогрес очевидний.

Apple, Intel та AMD приготуватися

Ситуація на ринку стає дедалі іронічнішою. Поки Intel намагається приборкати енергоспоживання своїх топових чипів, а AMD випускає чергові ітерації Ryzen, Qualcomm просто бере і перестрибує через голову. Використання ядер Oryon третього покоління дало змогу досягти частот, які раніше здавалися для Arm-архітектури в ноутбуках недосяжними. Звісно, ноутбук Asus, в якому тестували чип, ймовірно, має непогане охолодження, але сам факт домінування над Apple у багатопотокових задачах змушує Купертіно нервувати.

Більше ядер богу ядер: Snapdragon Wear Elite

Окрім «важкої артилерії» для лептопів, Qualcomm вирішила не забувати і про тих, хто носить комп'ютери на зап'ясті. Компанія анонсувала Snapdragon Wear Elite - нову SoC для розумних годинників. Тут логіка та сама: більше продуктивності, менше споживання енергії. Схоже, що в 2026 році ми нарешті зможемо користуватися Wear OS годинниками довше, ніж півтора дня без підзарядки, хоча здоровий скептицизм підказує, що виробники просто запхнуть туди більше «потрібних» функцій, які «з'їдять» весь приріст автономності.

Ноутбуки на базі Snapdragon X2 мають з'явитися у продажу вже в березні. Тоді ми і дізнаємося, чи зможе цей пристрій стати реальним робочим інструментом, чи залишиться дорогою іграшкою для тих, хто любить тестувати бета-версії майбутнього за власний кошт.

Поки Qualcomm штурмує ринок ноутбуків, інші гравці експериментують із форм-факторами. Наприклад, складані смартфони - це минуле століття, якщо вірити новим прототипам Samsung із розсувними екранами.