Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ

Україна нещодавно досягла домовленості з Експортно-імпортним банком Китаю (China EXIM) про реструктуризацію залучених раніше під державні гарантії кредитів, повідомив заступник голови місії Фонду в Україні Тревор Лессард (Trevor Lessard) на брифінгу у п'ятницю.

"Наприкінці минулого року було досягнуто домовленості з власниками ВВП-варантів про їх обмін на єврооблігації. А нещодавно було досягнуто домовленості з China EXIM про реструктуризацію кредитів. Усе це відповідало планам влади щодо відновлення зовнішньої стійкості та стійкості боргу, і це узгоджується з нашою програмою МВФ", - сказав він.

В меморандумі економічної та фінансової політики у новій програмі з МВФ зазначено, що угода з China EXIM про надання урядової гарантії на кредит у розмірі $850 млн, відстрочку погашення до 2034-2040 років та пільговий період на виплату відсотків до 2029 року була укладена у вересні 2025 року.

На питання про незадоволення деяких власників єврооблігацій України, випущених під час реструктуризації 2024 року на $15,22 млрд, умовами реструктуризації ВВП-варантів, в рамках якої були випущені єврооблігації ще на $3,5 млрд, Лессард повідомив, що у Фонді уважно стежать за ситуацією.

"Ми бачили нещодавні коментарі. Ми також намагаємося зрозуміти ситуацію, а також те, як це поєднується з тим, що на момент транзакції ці власники єврооблігацій, комітет, фактично схвалили транзакцію", - сказав він.

За його словами, у Фонді наразі не передбачають жодних додаткових платежів за обслуговування боргу, хоча це обговорення між українськими борговими консультантами та власниками облігацій.

Що стосується можливості ще одної реструктуризації зовнішнього державного боргу, то Лессард нагадав, що умовою програми EFF з Україною є надання офіційними кредиторами гарантій фінансування у умовах такої значної невизначеності.

Він уточнив, що в рамках поточної програми Група офіційних кредиторів України (ГКУ) погодилася на двоетапний процес. На першому існує зупинка виплат боргу на певний період, пов'язаний з припиненням екзогенного шоку. У разі пом'якшення шоку або мирною угоди, яка припинить війну, буде проведена оцінка стійкості боргу на той момент, і подальші дії залежатимуть від її результатів: у разі негативної оцінки ГКУ погодилася докласти додаткових зусиль для підтримки відновлення стійкості, а якщо оцінка буде позитивною, тоді не обов'язково буде потреба в таких додаткових зусиллях.

Як повідомлялося, Державно продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) залучила у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію кредит на $1,5 млрд на закупівлю зерна для експорту за торговельними угодами з КНР, але не погасила його повністю. Станом на кінець 2025 року, згідно з даними Мінфіну, гарантований державою борг перед China EXIM складав $0,83 млрд.