У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.

У поточному місяці Кабінет Міністрів не вноситиме у Верховну Раду законопроєкт щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців як платників податку на додану вартість.

Про це під час години запитань до уряду повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає кореспондент Укрінформу.

«У лютому уряд не буде подавати законопроєкт про реєстрацію ФОПів як платників ПДВ», - зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, у МВФ заявили, що запуск нової програми для України залежить від виконання нею передумов та від гарантій фінансування.

До списку передумов входить, зокрема, ухвалення держбюджету на 2026 рік, розширення податкової бази, яка охоплюватиме доходи від онлайн-операцій, усунення митних лазівок для імпорту споживчих товарів, а також скасування пільг щодо реєстрації платників ПДВ.