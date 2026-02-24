Авторизация

«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що вже у квітні Україна може зіткнутися з ситуацією, коли "не буде чим фінансувати видатки", бо держава вже витрачає кошти, заплановані на друге півріччя.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Не у всіх колег (не тільки з Ради, але і з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки", - розповів він, коментуючи дискусії навколо непопулярних податкових змін і виконання умов програми з МВФ.

За його словами, у фонді ставлення до погоджених урядом "маяків" просте: вони є обов'язковими, і перенесення їх із формату prior actions цього не змінює.

Депутат також розкритикував уряд за непослідовність. За його словами, з одного боку Кабмін погоджується на вимоги в межах програми з МВФ, а з іншого розширює, як він висловився, "неефективну програму нацкешбеку", зокрема через диференційовані виплати.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2982
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 51,0053
  0,0883
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9524  0,03 0,06 43,5052  0,02 0,06
EUR 50,8079  0,00 0,01 51,4503  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2900  0,00 0,00 43,3200  0,00 0,00
EUR 51,1168  0,00 0,00 51,1305  0,00 0,00

