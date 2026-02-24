Фінансові новини
- |
- 24.02.26
- |
- 16:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що вже у квітні Україна може зіткнутися з ситуацією, коли "не буде чим фінансувати видатки", бо держава вже витрачає кошти, заплановані на друге півріччя.
Про це він розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine.
"Не у всіх колег (не тільки з Ради, але і з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки", - розповів він, коментуючи дискусії навколо непопулярних податкових змін і виконання умов програми з МВФ.
За його словами, у фонді ставлення до погоджених урядом "маяків" просте: вони є обов'язковими, і перенесення їх із формату prior actions цього не змінює.
Депутат також розкритикував уряд за непослідовність. За його словами, з одного боку Кабмін погоджується на вимоги в межах програми з МВФ, а з іншого розширює, як він висловився, "неефективну програму нацкешбеку", зокрема через диференційовані виплати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
|Україна отримає від Франції та Норвегії авіабомби і системи ситуаційної обізнаності на $457 млн.
|Лондон долучиться до програм закупівлі зброї США для України, спрямувавши $205 млн.
Бізнес
|3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.
|Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
|Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID