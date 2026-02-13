Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України союзники пообіцяли Україні $35 млрд військової допомоги.

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі Контактної групи у Брюсселі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Гілі наголосив, що місія Контактної групи залишається незмінною - підтримувати Україну в боротьбі сьогодні і допомагати забезпечити мир завтра.

"Отже, я можу підтвердити, що сьогодні Контактна група з питань оборони України пообіцяє Україні нову військову допомогу на загальну суму 35 мільярдів доларів. Зі свого боку, Велика Британія виділяє найвищий рівень підтримки для нової військової допомоги Україні за всю історію, і я оголосив про новий пакет термінової підтримки України в галузі протиповітряної оборони на суму півмільярда фунтів, що залишається пріоритетом", - сказав міністр.

За його словами, засідання надіслало Путіну дуже чіткий сигнал.

"Ми більш об'єднані та рішучі, ніж будь-коли. Ми посилимо військову допомогу Україні. Ми посилимо тиск на Росію, і ми хочемо, щоб 2026 рік став роком закінчення цієї війни, роком, коли ми забезпечимо мир", - заявив Гілі.