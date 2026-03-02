Фінансові новини
Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
14:47 02.03.2026 |
Samsung оголосила про розширення можливостей супутникового зв'язку для окремих смартфонів Galaxy, включно з новою серією Galaxy S26, завдяки співпраці зі світовими операторами телекомунікацій у Північній Америці, Європі та Японії.
У США Samsung запровадила супутниковий зв'язок для окремих смартфонів з 2025 року. Сервіс доступний через співпрацю з T-Mobile (разом з T-Satellite та Starlink) на деяких флагманських моделях і смартфонах Galaxy A, випущених після Galaxy S21. Verizon пропонує функції eSOS та обмін повідомленнями на моделях S25 і S26, а також Samsung співпрацює з AT&T для підтримки супутникового зв'язку.
В Європі випробування супутникового зв'язку почнуть у березні в Іспанії через оператора MasOragne на окремих смартфонах Galaxy. Заразом Samsung співпрацює з Vodafone для впровадження нових технологій.
В Японії з 2025 року для смартфонів починаючи з Galaxy S22 та деяких Galaxy A моделях пропонують повідомлення та інтернет на основі супутникового зв'язку разом зі системою попередження про землетруси та цунамі (ETWS) через оператора KDDI. Samsung також співпрацює з SoftBank та docomo, щоб запустити нові функції у 2026 році. Заразом компанія працює із Rakuten Mobile.
"Samsung має багату спадщину у технологіях бездротового зв'язку, і ми прагнемо бути на передовій інновацій у цій галузі завдяки відкритій співпраці з глобальними партнерами", - сказав Вон-Джун Чой, головний операційний директор відділу Mobile eXperience. "Оскільки супутниковий зв'язок стає важливою частиною мобільного ландшафту, ми прагнемо забезпечити користувачам Galaxy надійний доступ до зв'язку, особливо коли він їм найбільше потрібен".
Нагадаємо, що з минулого року в Україні супутниковий зв'язок доступний через оператора "Київстар", який співпрацює зі Starlink для надання сервісу власникам будь-яких смартфонів. Можливість надсилати повідомлення через супутник спершу з'явилася на Android у листопаді 2025 року, а у грудні вже й на iOS.
