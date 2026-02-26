150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів

Якщо ви думали, що супутниковий зв'язок - це лише для суворих бороданів із величезними раціями десь у горах, то Ілон Маск (Elon Musk) поспішає вас розчарувати (або порадувати). Компанія SpaceX оприлюднила амбітні плани щодо розвитку своєї технології Direct to Cell, яка дозволить звичайним смартфонам підключатися до супутників без жодного додаткового обладнання.

Космічні швидкості в земних реаліях

Керівник напрямку супутникової політики SpaceX Удрівольф Піка (Udrivolf Pika) заявив, що компанія прагне досягти пікової швидкості в 150 Мбіт/с на одного користувача. Для порівняння, це цілком зіставно з можливостями сучасних мереж 5G. Звісно, до рекордів наземних операторів ще далеко: за даними Speedtest.net від Ookla, середня швидкість завантаження в мережі 5G T-Mobile зараз становить близько 309 Мбіт/с, а у ATT - 172 Мбіт/с.

Проте для технології, де сигнал має пройти шлях від мобільного телефону в кишені до супутника на орбіті та назад, 150 Мбіт/с - це справжній виклик фізиці. «Це неймовірно, якщо замислитися про бюджети зв'язку від космосу до мобільного телефону», - зазначив Піка під час конференції. Така швидкість дозволить не просто надсилати текстові повідомлення в екстрених ситуаціях, а й повноцінно користуватися відеозв'язком та серфити в інтернеті там, де раніше ловили лише галюцинації.

Масштабування орбітального угруповання

Щоб реалізувати ці обіцянки, SpaceX потрібно значно більше «заліза» в небі. Наразі система Direct to Cell базується на приблизно 650 супутниках. Це лише початковий етап. Компанія вже отримала дозвіл від регуляторів на запуск ще 15 000 супутників, спеціально оптимізованих для роботи з мобільними пристроями.

Нова система обіцяє забезпечити повноцінний доступ до голосових послуг та передачі даних. Це фактично означає смерть поняття «мертва зона» на карті покриття. Якщо у вас є пряма видимість неба, у вас є зв'язок. Жодних спеціальних антен чи прошивок - ваш поточний пристрій просто побачить супутник як звичайну базову станцію.

Чому це важливо для ринку

Поки традиційні оператори інвестують мільярди у встановлення нових веж, SpaceX просто засіває орбіту новими апаратами. Це створює серйозну конкуренцію, особливо в сільській місцевості та віддалених регіонах, де тягнути оптоволокно або ставити 5G-вишку економічно недоцільно. Іронія в тому, що наземні гіганти, як-от T-Mobile, тепер змушені ставати партнерами Маска, щоб не втратити клієнтів, які люблять подорожувати за межі цивілізації.

До речі, успіх цієї ініціативи напряму залежить від спроможності SpaceX виводити на орбіту величезну кількість вантажу. Саме тому компанія активно вдосконалює свої ракетні потужності. Наприклад, новий двигун Raptor 3 має стати ключовим елементом системи Starship, яка й займатиметься масовим «розселенням» супутників нового покоління.