Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google додала Gemini в адресний рядок Chrome

11:47 24.02.2026 |

Новини IT

Після великого оновлення Gemini в Chrome минулого місяця доступ до AI Mode тепер з'явився у настільному браузері Google отримує ще одне оновлення - тепер безпосередньо в адресному рядку.

Раніше інтеграція в Omnibox Chrome виглядала як кнопка праворуч: усе, що вводилося, надсилалося в AI Mode. (Порада: клацніть правою кнопкою миші по адресному рядку й зніміть позначку з "Always Show AI Mode Shortcuts", щоб вимкнути цю функцію.) Тепер ліворуч з'явилося меню "плюс" - таке саме, як на google.com/ai. В ньому відкриваються:

  • Останні вкладки
  • Додати зображення
  • Додати файл
  • Інструменти: Створення зображень (Nano Banana) та Глибокий пошук
  • Моделі Gemini 3: Auto та Pro

    • Пункт "Останні вкладки" дозволяє передавати AI Mode вміст відкритих сторінок - так само, як це вже працює з Gemini в Chrome. Тобто можна дати ШІ доступ до активних вкладок, щоб ставити запитання про їхній зміст, отримувати підсумки сайтів тощо. Після вибору опції адресний рядок розгортається в повноцінне поле запиту з підказками "Ask anything", "Describe your image" та "Research anything". Навколо поля з'являється характерне чотириколірне світіння.

    Google робить повноцінне поле запиту AI Mode у адресному рядку Chrome
    Photo: 9to5google

    Цю розширену інтеграцію AI Mode в адресному рядку Chrome вже помічено у версії 145 настільного браузера. Серед інших нещодавніх оновлень AI Mode - на сайті додали "Canvas" як один із доступних інструментів у меню "плюс". Крім того, нове меню AI Mode показує опції моделей Gemini 3, включно з Auto та Pro, що дозволяє користувачам вибирати між базовими й просунутими AI-режимами без переходу на окрему сторінку чи застосунок. Це робить вбудований ШІ більш гнучким залежно від завдань користувача.

    Google робить повноцінне поле запиту AI Mode у адресному рядку Chrome

    За даними Google, Gemini 3 - основна AI-модель, яка працює за цією інтеграцією, отримала покращене розуміння контексту та глибше мислення порівняно з попередніми версіями, а також набагато кращі показники на стандартних ШІ-бенчмарках, таких як ARC-AGI-2 і SWE-Bench Verified. Нові можливості AI Mode у Chrome продовжують розширюватись, але частина користувачів активно обговорює, що деякі функції можна вимкнути через chrome://flags, оскільки не всім подобається автоматична поява ШІ-опцій в адресному рядку.

    Загалом, останні оновлення підкреслюють прагнення Google зробити ШІ більш доступним і безшовним у повсякденному використанні браузера - від швидкого підсумовування сторінок до комплексних запитів і створення контенту, не виходячи з адресного рядка.
    За матеріалами: itc.ua
    Ключові теги: Google
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2982
    		  0,0235
    		 0,05
    EUR
    		 1
    		 51,0053
    		  0,0883
    		 0,17

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9524  0,03 0,06 43,5052  0,02 0,06
    EUR 50,8079  0,00 0,01 51,4503  0,01 0,01

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2900  0,00 0,00 43,3200  0,00 0,00
    EUR 51,1168  0,00 0,00 51,1305  0,00 0,00

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес