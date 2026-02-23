3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.

Поки більшість світу все ще намагається зрозуміти, навіщо їм 5G, крім швидшого розряджання акумулятора, інженери вже щосили готують ґрунт для наступної ітерації мобільного інтернету. Компанія Samsung Electronics спільно з оператором KT Corporation та фахівцями з вимірювань із Keysight офіційно відзвітували про успішне випробування технології X-MIMO. Це не черговий лабораторний стенд за зачиненими дверима, а повноцінний тест у реальних вуличних умовах Сеула.

Перегони за гігабітами в реальному світі

Під час випробувань, що проходили в RD-;парку Samsung, фахівцям вдалося зафіксувати пікову швидкість завантаження даних на рівні 3 Гбіт/с. Для порівняння: це дозволяє завантажити фільм у високій якості за лічені секунди, хоча в реальному житті ми, швидше за все, будемо використовувати цю потужність для ще «важчих» алгоритмів соціальних мереж та доповненої реальності.

Головною зіркою тесту став перспективний діапазон 7 ГГц. Вчені та регулятори розглядають його як таку собі «золоту середину» для майбутнього стандарту 6G. Чому це важливо? Тому що низькі частоти, які ми використовуємо зараз, вже забиті під зав'язку, а надвисокі (міліметрові хвилі) мають жахливу проникаючу здатність - їх може зупинити навіть мокре листя або ваша долоня. Діапазон 7 ГГц обіцяє зберегти широке покриття, подібне до нинішнього 5G, але при цьому забезпечити радикальний приріст пропускної здатності.

Більше антен - менше проблем

Щоб досягти таких показників, Samsung довелося серйозно переглянути архітектуру обладнання. Технологія X-MIMO базується на надвисокій щільності антен. Інженерам вдалося інтегрувати в базові станції у 4 рази більше антенних модулів на одиницю площі, ніж у сучасних системах 5G. Прототип, що брав участь у тестах, оснащений 256 цифровими портами, що дозволяє філігранно керувати променем сигналу та обслуговувати багатьох користувачів одночасно без втрати швидкості.

Компанія Keysight забезпечила технічну базу для верифікації цих результатів, підтвердивши, що цифри реальні. Звісно, до комерційного запуску 6G ще далеко - галузь орієнтується на 2028-2030 роки. Проте ці випробування чітко дають зрозуміти: майбутнє, де ваш смартфон споживає трафік швидше, ніж ви встигаєте моргнути, вже не за горами. Головне, щоб до того часу винайшли акумулятори, які витримають такий темп роботи без перегріву.