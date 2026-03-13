Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі

Компанія Iveco розпочала випробування технології бездротової зарядки електромобілів на автомагістралі Autostrada A35 Brebemi в Італії. У тестах бере участь електричний фургон Iveco eDaily, здатний отримувати енергію під час стоянки та в русі.

Що відомо

Технологія називається Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT). Вона передає енергію від котушок, вбудованих у дорожнє покриття, до приймача в автомобілі. Мета випробувань - перевірити, наскільки така система підходить для реальної експлуатації.

Випробування проходять на трасі між Брешією та Міланом. Дорогу обслуговує оператор Brebemi, що входить до інфраструктурної групи Aleatica.

Для проєкту обрано Iveco eDaily у версії 42C Crew Van з дворядною кабіною та шістьма місцями. Машина базується на серійній моделі, але додатково оснащена індукційною системою заряджання, адаптованою під інфраструктуру тестової ділянки. Фургон буде експлуатуватися на трасі протягом 36 місяців за лізинговим контрактом та увійде в сервісний автопарк Argentea, який обслуговує інфраструктуру магістралі.

Нові випробування продовжують проєкт Arena del Futuro, створений на цій же трасі декілька років тому. Там була побудована спеціальна ділянка дороги, де електромобілі можуть отримувати енергію від котушок в асфальті під час руху. У межах цієї ініціативи також був створений стартап VoltAire.

Подібні експерименти проходять і в інших країнах. Пілотні проєкти динамічної бездротової зарядки вже запущені у Франції та США, включаючи випробування на дорогах штату Флорида.

Головне завдання нинішніх тестів - зрозуміти, як такі системи працюють у реальних умовах. Розробники аналізують ефективність передачі енергії, стабільність системи та вимоги до обслуговування інфраструктури. У перспективі технологія може доповнити традиційні зарядні станції та сприяти зменшенню батарей електромобілів.