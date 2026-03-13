Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі

10:17 13.03.2026 |

Транспорт

Компанія Iveco розпочала випробування технології бездротової зарядки електромобілів на автомагістралі Autostrada A35 Brebemi в Італії. У тестах бере участь електричний фургон Iveco eDaily, здатний отримувати енергію під час стоянки та в русі.


Що відомо

Технологія називається Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT). Вона передає енергію від котушок, вбудованих у дорожнє покриття, до приймача в автомобілі. Мета випробувань - перевірити, наскільки така система підходить для реальної експлуатації.

Випробування проходять на трасі між Брешією та Міланом. Дорогу обслуговує оператор Brebemi, що входить до інфраструктурної групи Aleatica.

Для проєкту обрано Iveco eDaily у версії 42C Crew Van з дворядною кабіною та шістьма місцями. Машина базується на серійній моделі, але додатково оснащена індукційною системою заряджання, адаптованою під інфраструктуру тестової ділянки. Фургон буде експлуатуватися на трасі протягом 36 місяців за лізинговим контрактом та увійде в сервісний автопарк Argentea, який обслуговує інфраструктуру магістралі.

Нові випробування продовжують проєкт Arena del Futuro, створений на цій же трасі декілька років тому. Там була побудована спеціальна ділянка дороги, де електромобілі можуть отримувати енергію від котушок в асфальті під час руху. У межах цієї ініціативи також був створений стартап VoltAire.

Подібні експерименти проходять і в інших країнах. Пілотні проєкти динамічної бездротової зарядки вже запущені у Франції та США, включаючи випробування на дорогах штату Флорида.

Головне завдання нинішніх тестів - зрозуміти, як такі системи працюють у реальних умовах. Розробники аналізують ефективність передачі енергії, стабільність системи та вимоги до обслуговування інфраструктури. У перспективі технологія може доповнити традиційні зарядні станції та сприяти зменшенню батарей електромобілів.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0700  0,22 0,50 44,1200  0,20 0,45
EUR 50,4557  0,58 1,13 50,4953  0,55 1,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес