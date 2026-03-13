Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play

Google запускає нову функцію в магазині Google Play, яка дозволить користувачам спочатку пограти в частину платної гри безкоштовно, а вже потім вирішити, чи варто її купувати. Нову можливість під назвою Game Trials уже почали розгортати для деяких мобільних ігор, а незабаром вона з'явиться і в сервісі Google Play Games на ПК.

Ігри, які підтримують Game Trials, отримають кнопку "Try" на своїй сторінці в магазині. Після натискання користувач побачить, скільки часу можна грати безкоштовно, перш ніж доведеться купити гру.

У прикладі від Google інді-гра у жанрі виживання та горору Dredge дозволяє грати 60 хвилин безкоштовно. Після завершення цього часу система запропонує два варіанти: придбати гру або видалити її з пристрою.

Компанія також повідомила, що протягом найближчих місяців у магазині з'явиться більше платних інді-ігор. Серед анонсованих новинок - Moonlight Peaks, Sledding Game та Low-Budget Repairs.

Крім того, Google створила новий розділ у Play Store, де зібрані ігри, оптимізовані для комп'ютерів на Windows. Користувачі можуть додати їх до списку бажаного, щоб отримати сповіщення, коли ці ігри з'являться зі знижкою.

Ще одна новинка - запуск Play Games Sidekick, ігрового оверлею для Android на базі моделі Google Gemini, який компанія анонсувала торік. Цей інструмент показує підказки, інформацію та корисні інструменти прямо під час гри, без потреби відкривати пошук.

Для тих, хто віддає перевагу порадам інших гравців, у Play Store з'явилася функція Community Posts. Вона дозволяє переглядати обговорення та поради спільноти на сторінках окремих ігор. Поки що функція доступна англійською мовою і лише для частини проєктів.