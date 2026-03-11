Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори

Світовий ринок ноутбуків матиме дві головних проблеми у 2026 році - зменшення попиту від покупців та зростання вартості компонентів, включно з процесорами. Це може призвести до майже 40% підвищення цін на мейнстримні споживчі пристрої, йдеться в аналізі TrendForce.

TrendForce для своєї оцінки бере за основу споживчі ноутбуки з рекомендованою роздрібною ціною від виробника $900. У таких пристроях оперативна пам'ять та сховище відповідають за близько 15% від ціни матеріалів (BOM). Тепер ж, через дефіцит на ринку пам'яті, це значення може зрости до 30%, що змусить виробників підняти ціни на кінцевий продукт на понад 30%.

Крім пам'яті та сховища, підвищення цін також зачепить процесори. Аналітика ланцюжків постачання від TrendForce свідчить про те, що Intel вже підняла вартість деяких початкових та старших поколінь CPU на більше як 15%, а у майбутньому може зробити це для середнього та преміального класу чипів.

Процесор і без цього є одним з найдорожчих елементів ноутбуків, а подальше зростання ціни на чипи та пам'ять спричинить збільшення їх частки у вартості компонентів з 45% до 58%. Для споживачів це означає на 40% дорожчі пристрої.

"Останні події на ринку процесорів виходять за межі ціноутворення. Стабільність постачання також почала коливатися. Оскільки попит на обчислювальні навантаження, пов'язані зі штучним інтелектом, продовжує зростати, передові технологічні процеси та потужності упаковки все часті отримують пріоритет для високопродуктивних обчислювальних продуктів, витісняючи пропозицію для деяких процесорів початкового та нижчого рівня", - йдеться у звіті.

Виробники, які вже довгий час тісно співпрацюють з Intel, можуть уникнути проблем з чипами, але для менших компаній ситуація навпаки складатиметься ще гірше. AMD, своєю чергою, хоч і не мала проблем з постачанням, також не застрахована від ситуації на ринку й може мати деякі затримки постачання початкових процесорів.

Серед компаній, що можуть отримати перевагу від такої ситуації на ринку, є Apple, а зокрема її остання новинка - MacBook Neo. Це найдешевший ноутбук бренду, що коштує $599 та використовує мобільний процесор A18 Pro у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища. Завдяки такій конфігурації вища вартість матеріалів не стане великою проблемою для компанії.

За попередньою оцінкою TrendForce, постачання MacBook Neo протягом цього року можуть скласти 4-5 мільйонів одиниць, однак це напряму залежатиме від того, наскільки відкритими споживачі будуть до 8 ГБ ОЗП у 2026 році.