Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня
12:51 09.03.2026 |
Минулого тижня Anthropic відмовилася від співпраці з Пентагоном, яка передбачала використання ШІ компанії для масового спостереження та розробки озброєння. Це викликало невдоволення у Дональда Трампа, який присвоїв компанії статус порушника ланцюгів постачання. Але такі дії влади лише сприяли зростанню популярності стартапу.
Після конфлікту з Пентагон чат-бот Claude від Anthropic очолив рейтинг App Store у США, а зараз набирає ще більшої популярності й в інших регіонах. За даними AppFigures, додаток вже займає першу позицію у Канаді, Великій Британії, Німеччині та Франції. У кількох інших країнах він входить до першої п'ятірки.
Майк Крігер, який раніше був головним директором з продуктів у Anthropic, а зараз працює над розробкою моделей Claude Code в підрозділі Anthropic Labs, повідомив у X, що сервіс компанії щодня залучає близько мільйона нових користувачів.
Anthropic також вирішила оскаржити рішення уряду США визнати компанію загрозою для ланцюга постачання у суді. Попри дії влади, штучний інтелект стартапу досі продовжують використовувати для проведення військових операцій проти Ірану.
