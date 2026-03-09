Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня

Минулого тижня Anthropic відмовилася від співпраці з Пентагоном, яка передбачала використання ШІ компанії для масового спостереження та розробки озброєння. Це викликало невдоволення у Дональда Трампа, який присвоїв компанії статус порушника ланцюгів постачання. Але такі дії влади лише сприяли зростанню популярності стартапу.

Після конфлікту з Пентагон чат-бот Claude від Anthropic очолив рейтинг App Store у США, а зараз набирає ще більшої популярності й в інших регіонах. За даними AppFigures, додаток вже займає першу позицію у Канаді, Великій Британії, Німеччині та Франції. У кількох інших країнах він входить до першої п'ятірки.

Майк Крігер, який раніше був головним директором з продуктів у Anthropic, а зараз працює над розробкою моделей Claude Code в підрозділі Anthropic Labs, повідомив у X, що сервіс компанії щодня залучає близько мільйона нових користувачів.

Anthropic також вирішила оскаржити рішення уряду США визнати компанію загрозою для ланцюга постачання у суді. Попри дії влади, штучний інтелект стартапу досі продовжують використовувати для проведення військових операцій проти Ірану.