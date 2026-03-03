Авторизация

Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін

17:40 03.03.2026 |

Економіка

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець січня 2026 року сягнула 215,0 млрд дол. США, збільшившись за місяць на 1,67 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

"Протягом січня 2026 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 169,92 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,67 млрд дол. США", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на 31 січня 2026 року державний зовнішній борг становив 6,94 трлн грн (75,34%), або 162,0 млрд дол. США; державний внутрішній борг - 1,99 трлн грн (21,63%), або 46,5 млрд дол. США; гарантований державою борг України - 278,84 млрд грн (3,03%), або 6,51 млрд дол. США.
 

