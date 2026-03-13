Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту

Meta представила план розвитку чотирьох нових ШІ-чипів для роботи Facebook, Instagram та інших власних платформ.





Чипи підтримуватимуть функції генеративного ШІ та системи ранжування Facebook та Instagram. У Meta переконують, що спеціалізоване обладнання здатне підтримувати величезний обсяг завдань в області ШІ ефективніше за універсальні чипи.

Наразі компанія вже проводить розгортання першого процесора з лінійки під назвою MTIA 300. Ще три чипи мають бути випущені протягом наступних двох років на тлі високого попиту на обчислювальні потужності для ШІ.

Характеристики нових ШІ-чипів Meta / Meta

Процесори входять до програми Meta MTIA, спрямованої на створення мікросхем для навчання та підтримки інфраструктури ШІ. Нові чипи були розроблені спільно з Broadcom на основі відкритої архітектури RISC-V. Виробництвом займається TSMC. Зокрема, MTIA 300 вже використовується в алгоритмах ранжування та рекомендацій контенту Meta. Це системи, що визначають, який саме контент бачитимуть користувачі Facebook та Instagram.

Нові чипи адаптовані під обробку завдань з виведення для ШІ. Виведення відбувається, коли навчені ШІ-моделі генерують відповіді у вигляді тексту, зображень або рекомендацій. Процесор MTIA 400 завершив тестування і незабаром може з'явитися в датацентрах. Компанія Meta заявляє, що чип забезпечує продуктивність, порівнянну з провідними комерційними процесорами.

Згодом мають з'явитись ще два чипи. MTIA 450 подвоїть обсяг високошвидкісної пам'яті порівняно з MTIA 400. MTIA 500, який має вийти останнім, ще збільшить обсяг пам'яті та покращить обробку даних з низькою точністю для ШІ. У Meta планують випускати по новому чипу кожні пів року. Компанія продовжує будувати великі датацентри для підтримки генеративного штучного інтелекту та рекомендаційних систем. Для нових чипів в Meta розробили окрему обчислювальну систему на базі кожного з процесорів. Система займає кілька серверних стійок та включає технологію рідинного охолодження.

"Кожне покоління MTIA базується на попередньому, використовуючи модульні чиплети та впроваджуючи новітні дані про робочі навантаження ШІ та апаратні технології", - зазначає віцепрезидент Meta з розробки програмного забезпечення ШІ Цзюнь Сонг.

Великі технологічні компанії все частіше покладаються на розробку власних процесорів для підтримки ШІ. Спеціалізовані мікросхеми дозволяють знизити витрати на енергозабезпечення великих ЦОД. Однак Meta продовжує значною мірою залежати від поставок перевірених виробників. Нещодавно компанія уклала угоди на десятки мільярдів доларів з Nvidia та AMD. В цьому році компанія планує витратити на розвиток інфраструктури ШІ, включно з ЦОД, близько $135 млрд .







