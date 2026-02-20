Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.

Українська технологічна компанія STETMAN пройшла перший етап реєстрації супутникової мережі UASAT-NANO та планує запустити перший тестовий супутник восени 2026 року. Про це в інтервʼю DOU розповів засновник компанії Дмитро Стеценко.

За словами Стеценка, у грудні 2025 року Україна подала до Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) заявку на реєстрацію UASAT-NANO, а вже 17 лютого 2026 року мережа з'явилася в офіційній публікації BR IFIC Space.

"Це означає, що вона пройшла початковий етап регуляторної реєстрації", - пояснюють в DOU.

Засновник STETMAN розповів, що компанія забронювала місце на ракеті для виведення на орбіту першого тестового супутника. Запуск носія має відбутися у жовтні 2026 року. На супутнику будуть відпрацьовувати технології та модель управління майбутнім угрупованням.

Проєкт супутникового звʼязку UASAT-NANO позиціонують як низькоорбітальну мережу, яка буде знаходитися на висоті приблизно 550 кілометрів. Мережу будують як захищену інфраструктуру для уряду, спецслужб і військових, а не за принципом комерційних операторів типу Starlink. В першу чергу, мережа обслуговуватиме потреби України. Зокрема, особливу увагу приділяють стійкості до засобів РЕБ, сказав Дмитро Стеценко.

"Сузір'я почнуть розгортати у 2027 році. На першому етапі проєкт передбачає виведення 120 супутників на орбіту. Потім їхню кількість будуть збільшувати щороку. Серійні запуски планують здійснювати за допомогою компанії SpaceX. За словами Стеценка, домовленності між компаніями вже є. STETMAN планує того ж року забезпечити 30-50 тисяч терміналів для ЗСУ", - йдеться у публікації.

STETMAN

Компанія вже почала будувати наземну інфраструктуру супутникого звʼязку, зокрема, станції, шлюзи та ядро мережі, яке буде побудоване на 5G-архітектурі. На старті виробництво супутників має забезпечувати данська компанія GomSpace, але його планують поступово локалізувати в Україні.

За словами Стеценка, проєкт має на меті, зокрема, зменшити залежність українських військових від Starlink, проте не замінити його повністю, адже рішення компанії SpaceX на сьогодні є найбільш зручним і ефективним.

"Оборонка" розповідала про проєкт UASAT в листопаді 2025 року. Тоді нинішній радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш" називав його альтернативою Starlink та TOOWAY.