Першу лотерейну ліцензію на випуск і проведення видало «ПлейСіті».

Державне агентство «ПлейСіті» видало першу ліценцію оператору лотерей на організацію гри.

Про це пресслужба держагентства повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Українська національна лотерея» (УНЛ) першою отримала ліцензію на випуск та проведення лотерей в Україні. Один із трьох, визначених відкритим конкурсом операторів, сплатив річний ліцензійний платіж - 24,2 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Як зауважили в агентстві, відновлення ліцензійних платежів - один із перших результатів реформи лотерейного ринку. Нові умови передбачають електронну звітність бізнесу, QR-коди на білетах та обладнанні. Це покращить прозорість діяльності операторів лотерей в Україні.

