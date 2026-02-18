Фінансові новини
- |
- 18.02.26
- |
- 11:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Першу лотерейну ліцензію на випуск і проведення видало «ПлейСіті».
Державне агентство «ПлейСіті» видало першу ліценцію оператору лотерей на організацію гри.
Про це пресслужба держагентства повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Українська національна лотерея» (УНЛ) першою отримала ліцензію на випуск та проведення лотерей в Україні. Один із трьох, визначених відкритим конкурсом операторів, сплатив річний ліцензійний платіж - 24,2 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Як зауважили в агентстві, відновлення ліцензійних платежів - один із перших результатів реформи лотерейного ринку. Нові умови передбачають електронну звітність бізнесу, QR-коди на білетах та обладнанні. Це покращить прозорість діяльності операторів лотерей в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Долар помірно дорожчає до основних світових валют
|Зниження курсу біткоїна може передувати рецесії — оцінка Bloomberg.
|Першу лотерейну ліцензію на випуск і проведення видало «ПлейСіті».
|Золото падає на 2,2%, торгується нижче $5000 за унцію
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,26 грн/$1
|Українці більше витрачають за кордоном: карткові операції перевищили 350 млрд грн торік
Бізнес
|У Windows 11 знову з’явиться рухома панель завдань.
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.