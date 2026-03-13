Фінансові новини
Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта, стабільний до єни
09:11 13.03.2026 |
Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, стабільний у парі з єною.
Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,08%.
DXY завершує зростанням другий тиждень поспіль на тлі конфлікту на Близькому Сході. Підтримку долару надає його статус валюти "тихої гавані", а також коригування очікувань подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) в умовах стрибка цін на нафту, який сприяє зростанню побоювань прискорення інфляції.
Аналітики Goldman Sachs змінили прогноз щодо наступного зниження базової процентної ставки Федрезервом, і тепер очікують, що це відбудеться лише у вересні, а не в червні.
Ринки нині розраховують у кращому випадку лише на одне зменшення ставки ФРС на 25 базисних пунктів (б.п.) до кінця поточного року, тоді як до початку військового конфлікту на Близькому Сході прогнозували два зниження по 25 б.п.
Увага трейдерів у п'ятницю спрямована на переглянуті дані про динаміку ВВП США за четвертий квартал, а також січневий звіт про доходи і витрати американців, що включає ключовий показник інфляції, який відстежує Федрезерв.
Пара євро/долар за даними на 7:55 кч в п'ятницю торгується на рівні $1,1503 проти $1,1514 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта становить $1,3333 проти $1,3344 на закриття ринку в четвер.
Вартість долара в парі з єною збільшилася до 159,37 єни з 159,35 єни за підсумками попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8869 юаня проти 6,8816 юаня за підсумками попередньої сесії.
