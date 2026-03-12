Ринок золота: котирування трохи зростають, рівень — нижче $5200 за унцію

Ціни на золото слабо зростають у четвер. Підтримку дорогоцінному металу надає попит на захисні активи через конфлікт на Близькому Сході, а негативним фактором виступає зміцнення долара.

До 12:20 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 0,25%, до $5192 за унцію.

Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, піднімається під час торгів на 0,14%. Прибутковість 10-річних держоблігацій США зараз перевищує 4,2%, тоді як ще два тижні тому вона була нижчою від 4%.

"Динаміка котирувань свідчить про те, що ринок залишається вкрай чутливим до макроекономічних факторів, і зростання прибутковості держоблігацій обмежує підйом цін на золото, незважаючи на геополітичну невизначеність", - написали аналітики Sucden Financial.

Ф'ючерси на срібло дорожчають на 2,2%, до $87,445 за унцію.

Середня ціна срібла в 2026 році може становити $93 за унцію порівняно з $40 за унцію в минулому році, прогнозують аналітики BMI. Вони відзначають високий попит з боку інвесторів, що компенсує скорочення промислового попиту на срібло з боку виробників сонячних панелей і ювелірних виробів.

