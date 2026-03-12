НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 44,12/$1

Національний банк України (НБУ) 12 березня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,1156 грн/$1, за день він послабився майже на 20 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.

Напередодні НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 12 березня на рівні 43,9776 грн/$1, що також стало новим мінімумом.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара знизився майже на 4,6%, тоді як офіційний курс - на 3,8%.