НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 44,12/$1

14:18 12.03.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) 12 березня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,1156 грн/$1, за день він послабився майже на 20 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.

Напередодні НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 12 березня на рівні 43,9776 грн/$1, що також стало новим мінімумом.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара знизився майже на 4,6%, тоді як офіційний курс - на 3,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7783  0,18 0,41 44,4425  0,25 0,56
EUR 50,8050  0,01 0,02 51,5667  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0600  0,13 0,31 44,1000  0,13 0,28
EUR 50,8804  0,33 0,65 50,9090  0,32 0,63

Бізнес