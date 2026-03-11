Долар дешевшає до євро і фунта, курс до єни стабільний

Курс долара США помірно знижується до євро і фунта стерлінгів, а також стабільний до японської єни вранці в середу.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається під час торгів на 0,1%, більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,2%.

Трейдери продовжують оцінювати ситуацію на Близькому Сході. Напередодні президент США Дональд Трамп сигналізував, що війна з Іраном, ймовірно, наближається до кінця. Пізніше він заявив, що вживе жорстких заходів, якщо Іран замінує Ормузьку протоку. Американський лідер попередив, що в разі встановлення мін "воєнні наслідки для Ірану будуть безпрецедентними".

Ринок також реагує на повідомлення ЗМІ про те, що Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) може вивільнити рекордні 182 млн барелів нафти зі стратегічних резервів у відповідь на скорочення пропозиції палива в результаті близькосхідного конфлікту.

Також інвестори чекають на публікацію остаточних даних про лютневу інфляцію в Німеччині та даних про динаміку споживчих цін у США за минулий місяць. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що інфляція в Штатах у лютому залишилася на січневому рівні в 2,4%.

Пара євро/долар за даними на 8:27 кч торгується на рівні $1,1635 проти $1,1611 на закриття попередньої сесії, європейська валюта додає близько 0,2%.

Вартість фунта до долара також піднімається приблизно на 0,2% і становить $1,3450 проти $1,3417 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною змінюється слабо і знаходиться на рівні 158 єни порівняно з 158,05 єни на закриття попередньої сесії.

Як пише Trading Economics, недавній аукціон з розміщення п'ятирічних державних облігацій Японії привернув більший інтерес інвесторів порівняно з 12-місячним середнім показником, що відображає зниження очікувань щодо жорсткості грошово-кредитної політики Банку Японії.

Долар у парі з офшорним юанем опускається на 0,25% і торгується на рівні 6,8620 юаня.

