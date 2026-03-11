Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар дешевшає до євро і фунта, курс до єни стабільний

11:02 11.03.2026 |

Фінанси

Курс долара США помірно знижується до євро і фунта стерлінгів, а також стабільний до японської єни вранці в середу.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається під час торгів на 0,1%, більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,2%.

Трейдери продовжують оцінювати ситуацію на Близькому Сході. Напередодні президент США Дональд Трамп сигналізував, що війна з Іраном, ймовірно, наближається до кінця. Пізніше він заявив, що вживе жорстких заходів, якщо Іран замінує Ормузьку протоку. Американський лідер попередив, що в разі встановлення мін "воєнні наслідки для Ірану будуть безпрецедентними".

Ринок також реагує на повідомлення ЗМІ про те, що Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) може вивільнити рекордні 182 млн барелів нафти зі стратегічних резервів у відповідь на скорочення пропозиції палива в результаті близькосхідного конфлікту.

Також інвестори чекають на публікацію остаточних даних про лютневу інфляцію в Німеччині та даних про динаміку споживчих цін у США за минулий місяць. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що інфляція в Штатах у лютому залишилася на січневому рівні в 2,4%.

Пара євро/долар за даними на 8:27 кч торгується на рівні $1,1635 проти $1,1611 на закриття попередньої сесії, європейська валюта додає близько 0,2%.

Вартість фунта до долара також піднімається приблизно на 0,2% і становить $1,3450 проти $1,3417 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною змінюється слабо і знаходиться на рівні 158 єни порівняно з 158,05 єни на закриття попередньої сесії.

Як пише Trading Economics, недавній аукціон з розміщення п'ятирічних державних облігацій Японії привернув більший інтерес інвесторів порівняно з 12-місячним середнім показником, що відображає зниження очікувань щодо жорсткості грошово-кредитної політики Банку Японії.

Долар у парі з офшорним юанем опускається на 0,25% і торгується на рівні 6,8620 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8627
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 51,0386
  0,3254
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6000  0,01 0,02 44,1936  0,05 0,11
EUR 50,8164  0,08 0,16 51,5060  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9300  0,11 0,25 43,9600  0,10 0,23
EUR 50,9324  0,13 0,26 50,9452  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес