НБУ встановив довідковий курс гривні - 43,87 грн/$1
13:04 10.03.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 березня 2026 року.
|Показник
|09.03.2026
|10.03.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.8560
|43.8678
|0.03
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
