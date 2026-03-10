Фінансові новини
Суд повністю зняв обвинувачення з Binance у справі про сприяння тероризму
08:45 10.03.2026
Федеральний суд США відхилив цивільний позов проти криптобіржі Binance у справі за Законом про боротьбу з тероризмом (ATA).
У Binance заявили, що рішення стало «повною юридичною перемогою» у справі, в якій позивачі звинувачували платформу у сприянні терористичній діяльності.
Група з 535 позивачів подала позов за ATA, стверджуючи, що Binance нібито сприяла 64 терористичним атакам через матеріальну підтримку.
У 62-сторінковому рішенні всі претензії були відхилені. Зокрема, суд дійшов висновку, що позивачі не змогли довести, що Binance:
Позивачі мають 60 днів для подання зміненого позову або апеляції.
«Цей результат - наслідок активної та принципової судової стратегії. Binance не погоджується на безпідставні претензії, а бореться з ними і перемагає. Це важливо за межами однієї справи. Комплаєнс - це основа діяльності для Binance. Це рішення є не просто юридичною перемогою; воно підтверджує те, на чому компанія наголошувала завжди: платформа не сприяє тероризму, крапка», - підсумували у компанії.
