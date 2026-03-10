Суд повністю зняв обвинувачення з Binance у справі про сприяння тероризму

Федеральний суд США відхилив цивільний позов проти криптобіржі Binance у справі за Законом про боротьбу з тероризмом (ATA).

У Binance заявили, що рішення стало «повною юридичною перемогою» у справі, в якій позивачі звинувачували платформу у сприянні терористичній діяльності.

Група з 535 позивачів подала позов за ATA, стверджуючи, що Binance нібито сприяла 64 терористичним атакам через матеріальну підтримку.

У 62-сторінковому рішенні всі претензії були відхилені. Зокрема, суд дійшов висновку, що позивачі не змогли довести, що Binance:

якимось чином допомагала терористам;

була пов'язана з терористичними атаками;

брала участь у цих атаках або прагнула їхнього успіху;

вступала в змову з будь-якою терористичною організацією.

Позивачі мають 60 днів для подання зміненого позову або апеляції.