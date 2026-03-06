Авторизация

Курс долара помірно зріс щодо євро, фунта і єни

15:07 06.03.2026 |

Фінанси

Курс долара США помірно підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,1%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,24%.

Індекс DXY закріпився вище позначки 99 пунктів і може завершити тиждень найсильнішим підйомом більш ніж за рік. Підтримку американській валюті надає попит на захисні активи, що зріс на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Воєнні дії в регіоні тривають вже сьомий день, що призвело до порушення поставок з країн Перської затоки. Майже повністю зупинився рух суден в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових нафтових потоків. На цьому тлі різко підскочили ціни на нафту і природний газ.

Підвищення цін на енергоносії на 10%, що зберігається протягом року, призведе до прискорення світової інфляції на 40 базисних пунктів, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва в інтерв'ю Bloomberg TV.

"Світова економіка демонструвала дивовижну стійкість. Один шок за іншим, і тим не менше, зростання становить 3,3%", - сказала вона в кулуарах конференції "Азія в 2050 році" в Бангкоку. Георгієва попередила, що багато країн зустріли нову близькосхідну кризу із "виснаженими резервами" після попередніх потрясінь.

"Якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме із нинішньою інтенсивністю, це, ймовірно, призведе до закріплення інфляції на підвищеному рівні, зростання долара США і значного зменшення ймовірності зниження процентних ставок Федрезерву", - зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Президент Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін заявив, що збереження високої інфляції та динаміка ринку праці останнім часом можуть змінити уявлення американського ЦБ про переважаючі ризики.

"Знижуючи процентні ставки в минулому році, керівництво Федеральної резервної системи (ФРС) виходило з того, що ризики для ринку праці зросли, а для інфляції знизилися, - сказав він в ефірі Bloomberg TV в четвер. - Дані, що надійшли за останні два місяці, свідчать про протилежне".

Пізніше в п'ятницю буде опубліковано звіт щодо ринку праці США за лютий. У січні кількість робочих місць в американській економіці збільшилася на 130 тис. - набагато сильніше прогнозів, тоді як безробіття в позаминулому місяці знизилося до 4,3%.

Наступного тижня буде оприлюднено індекс споживчих цін Core PCE за січень, на який ФРС орієнтується під час оцінки інфляційних ризиків. Як очікує Баркін, індекс покаже, що в позаминулому місяці інфляція приблизно на один процентний пункт перевищувала визначений американським ЦБ цільовий рівень у 2%.

Трейдери як і раніше очікують двох знижень ставки ФРС по 25 базисних пунктів до кінця поточного року, проте тепер прогнозують наступне її зменшення у вересні замість липня.

Євро станом на 14:16 торгується по $1,1557, зі зниженням на 0,46% від рівня закриття сесії четверга. Фунт дешевшає на 0,34%, до $1,3314.

У парі з японською єною долар піднімається на 0,27%, до 157,98 єни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3722  0,15 0,35 43,9844  0,19 0,43
EUR 50,4644  0,19 0,38 51,1848  0,25 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6900  0,09 0,22 43,7200  0,09 0,22
EUR 50,6367  0,04 0,09 50,6583  0,14 0,28

