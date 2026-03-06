Фінансові новини
06.03.26
- 15:19
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Довідковий курс гривні зріс до 43,7 грн/$1 — НБУ
14:10 06.03.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 березня 2026 року.
|Показник
|05.03.2026
|06.03.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.8693
|43.7374
|-0.30
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
