НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 43,87/$1

Національний банк України 5 березня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 43,8693 грн/$1, за день він послабився на 23 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.

Нацбанк напередодні встановив офіційний курс гривні до долара на 5 березня на новому мінімальному рівні 43,7170 грн/$1, послабивши його за день на 26 коп.

Всього з початку року центробанк послабив довідковий курс гривні до долара на майже 4,0%, тоді як офіційний курс гривні до долара за 2026 рік послабився на 3,2%.