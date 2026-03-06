Фінансові новини

06.03.26
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Банки та банківські технології
НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 43,87/$1
15:07 05.03.2026 |
Національний банк України 5 березня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 43,8693 грн/$1, за день він послабився на 23 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.
Нацбанк напередодні встановив офіційний курс гривні до долара на 5 березня на новому мінімальному рівні 43,7170 грн/$1, послабивши його за день на 26 коп.
Всього з початку року центробанк послабив довідковий курс гривні до долара на майже 4,0%, тоді як офіційний курс гривні до долара за 2026 рік послабився на 3,2%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
