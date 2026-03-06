Авторизация

НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 43,87/$1

15:07 05.03.2026 |

Фінанси

Національний банк України 5 березня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 43,8693 грн/$1, за день він послабився на 23 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.

Нацбанк напередодні встановив офіційний курс гривні до долара на 5 березня на новому мінімальному рівні 43,7170 грн/$1, послабивши його за день на 26 коп.

Всього з початку року центробанк послабив довідковий курс гривні до долара на майже 4,0%, тоді як офіційний курс гривні до долара за 2026 рік послабився на 3,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5950  0,33 0,74 43,6250  0,33 0,74
EUR 50,5919  0,47 0,93 50,5180  0,57 1,11

Бізнес